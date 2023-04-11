الرابطة الفرنسية تشيد بمستوى ومشوار هشام بوداوي مع نيس

بعد بلوغه 100 مباراة في "الليغا 1"

أشاد الموقع الرسمي للرابطة المحترفة الفرنسية لكرة القدم، الثلاثاء، بمشوار الدولي الجزائري ولاعب نادي نيس، هشام بوداوي، مشيرا إلى أدائه المبهر في المباراة التي جمعت فريقه أمام نادي باريس سان جيرمان، وانتهي بفوز الأخير (2-0) يوم السبت الفارط.

وواصل هشام بوداوي تألقه، هذا الموسم، بأداء مميز أمام رائد البطولة الفرنسية، باريس سان جيرمان ونجومه في اللقاء الذي جرى بملعب “أليانز ريفيرا”، إذ كانت للاعب الجزائري عدة تدخلات موفقة أمام نجوم الفريق الباريسي وفي مقدمتهم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لينال بذلك إشادة واسعة من قبل المتابعين نظير مردوده المقبول جدا.

ونشر موقع الرابطة الفرنسية الناطق بالعربية عبر صفحته الرسمية على “تويتر” صورة هشام بوداوي بألوان نيس الفرنسي، وخلفه المهاجم ليونيل ميسي، وعنون الصورة “جاء من بارادو ليجد نفسه يدافع ضد ليونيل ميسي”.

وكان ابن مدينة بشار، قد صنع الحدث في مباراة نيس أمام البي اس جي، حيث كان ظلا لنجوم فريق العاصمة الفرنسية وأبرزهم ميسي.

وبالتوازي مع أدائه المميز، حقق اللاعب هشام بوداوي رقما مهما في مشواره الاحترافي وفقا لحساب “ألجيريا برو” المتخصص في الإحصائيات على موقع “تويتر”، إذ أصبح ثاني أسرع لاعب جزائري يصل إلى مباراته رقم 100 في أوروبا، علما وأن هشام بوداوي انتقل مباشرة بعد بطولة كأس أفريقيا 2019، إلى نادي نيس قادما من فريق بارادو، مقابل صفقة قدرت بحوالي 4 ملايين يورو. ورغم بدايته الصعبة في البطولة الفرنسية بسبب الإصابات المتتالية التي لاحقته، إلا أنه تمكن بعدها من التأقلم وفرض شخصيته ليتحول إلى حديث المختصين والمتابعين في فرنسا.

في نفس السياق، هنأ نادي نيس نجمه الصاعد لبلوغه 100 مباراة مع النادي والتي صادفت مباراة القمة أمام البي أس جي.

ويرى عديد المتتبعين أن المستوى الذي يقدمه بوداوي مع نيس يؤهله للإنضمام إلى أكبر الأندية في أوروبا.