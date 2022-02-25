الرابطة الفرنسية تصدر قراراتها في قضية بلايلي بهذا التاريخ

بخصوص تعرضه لهتافات عنصرية في ملعب ريمس

حددت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية المحترفة لكرة القدم (رابطة الدوري الفرنسي)، التاسع مارس المقبل، لإصدار قراراتها بخصوص قضية تعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم نادي ستاد بريست الفرنسي، إلى هتافات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام نادي ستاد ريمس في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

ونشرت ذات اللجنة بيانا على موقعها الرسمي للحديث فيها عن قضية نجم “الخضر”، يوسف بلايلي، وقالت: “قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الفرنسية المحترفة لكرة القدم وضع ملف تصرفات مشجعي نادي ستاد ريمس خلال مباراة فريقهم وستاد بريست قيد التحقيق”، مضيفة: “سيتم اتخاذ القرار النهائي يوم الأربعاء 9 مارس المقبل”، وكانت العديد من وسائل الإعلام والمصادر الفرنسية كشفت عن تعرض نجم نادي ستاد بريست الفرنسي، يوسف بلايلي، لهتافات وعبارات عنصرية خلال مواجهة ستاد ريمس، وكان الصحفي إلياس رمضاني، الذي حضر المباراة أول من أكد في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر”، تعرض بلايلي، لهتافات عنصرية تتعلق بعرقه وأصوله الجزائرية.

وكتب رمضاني ساخرا من المشجعين: “استقبال جيد لبلايلي في ريمس، ما بين صافرات الاستهجان والكلمات النابية، هناك هتافات تفوح منها رائحة العنصرية”، وذكر الصحفي الفرنسي ذو الأصول الجزائرية تلك العبارات التي رددتها بعض جماهير نادي ريمس، ومنها: “نحن في فرنسا”، كما ردد مشجعون لريمس هتافات “1 2 3 عد إلى بلادك”، وهي هتافات تحاكي الشعار التشجيعي الأشهر لدى الجزائريين “1 2 3 تحيا الجزائر”، وحسب ما ذكره موقع “سو فووت” الفرنسي، فقد كان القصد من هتافات المشجعين إهانة بلايلي (29 عامًا)، وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية أيضا مقطع فيديو يُوّثق تعرض نجم “محاربي الصحراء” لهتافات عنصرية في مباراة ريمس، حيث صرخ أحد المشجعين عندما تقدم بلايلي لتنفيذ ضربة جزاء في المواجهة، قائلا: “إنه عربي.. إنه عربي.. إنهم يزعجوننا.. يحيا إريك زمور”، في إشارة إلى إريك زمور مرشح اليمين المتطرف للرئاسة الفرنسية، الذي وعد بطرد العرب من فرنسا حال انتخابه رئيسا جديدا للبلاد، ولم يتردد ناديا ريمس وبريست في إدانة هذا التصرف المشّين من طرف بعض مشجعي ستاد ريمس وقررا فتح تحقيق قي القضية، في حين إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم نشر بيانا أعلن من خلاله الدعم والمساندة المطلقتين لنجم نادي قطر القطري السابق.