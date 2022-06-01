الرابطة الفرنسية لكرة القدم تكافئ يوسف بلايلي

اختيار هدفه أمام موناكو هدف الشهر لليغ1

توجت مجهودات نجم المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، في البطولة الفرنسية، خاصة بعد المستويات القوية التي قدمها مع نهاية الموسم، بلقب فردي، حيث تم اختيار الهدف الذي سجله في مرمى نادي موناكو في الجولة الـ37 لليغ1، هدف الشهر، بين كل الأهداف التي سجلت خلال شهر ماي.

وأعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم، على صفحتها الرسمية “تويتر”، عن فوز الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بلقب هدف الشهر في الليغ1. وهو الهدف الذي سجله بطريقة جميلة في مرمى نادي موناكو في الأسبوع ال37 من البطولة، بعد مجهود فردي كبير وتسديدة في المستوى،رغم خسارة فريقه بريست في تلك المباراة برباعية لهدفين.

ونجح بلايلي في إنهاء الموسم بطريقة مثالية بعد الصعوبات التي واجهها عند الانتقال إلى البطولة الفرنسية في الميركاتو الشتوي، عقب نهاية تجربته في الدوري القطري في شهر جانفي الماضي، وتألق في الجولات الأخيرة من الليغ1 خاصة في مباريات سترازبوغ وكليرمون فوت وموناكو، التي قدم فيها أداء ممتعا باعتراف المختصين الذين تنبؤوا له بمستقبل أفضل في البطولة الفرنسية الموسم المقبل.

كما سينافس هدف بلايلي في مرمى موناكو على جائزة هدف الموسم في البطولة الفرنسية، وسيدخل السباق مع بقية الأهداف المرشحة لهذا اللقب، وهم الهدافون الذين تم تتويجهم في كل شهر.

ويترقب مسؤولو نادي بريست بفارغ الصبر رد نجمه الجزائري، يوسف بلايلي، على العرض الذي قدمه له بالإمضاء معه على عقد جديد، بعد نهاية عقده السابق الذي كان لخمسة أشهر، وهي الفترة التي كانت كافية لابن وهران للبرهنة على إمكانياته وفرض اسمه في السوق الفرنسية للاعبين، بعدما صار مطلوبا من أندية أخرى على غرار نيس وليل اللذين طلبا خدماته.

وبدوره، ينتظر بلايلي نهاية تربص المنتخب الوطني بسيدي موسى، والمواجهتين اللتين سيلعبهما مع المنتخب أمام أوغندا وتنزانيا في أول جولتين من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، يومي 4 و8 جوان الجاري، للإعلان على قراره والوجهة القادمة التي سيختارها.