الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن التشكيلة المثالية للجولة السابعة من المحترف الأول.

وضمت التشكيلة المثالية لاعبين من مولودية الجزائر، ويتعلق الأمر بحلايمية وبن خماسة، ولاعبين إثنين من شبيبة الساورة وهما أقاسم وبوطيش.

كما تشكل خط الهجوم من الثالثي سوكو من نادي بارادو، ومهاجم شبيبة القبائل أيمن محيوص، ومهاجم شباب قسنطينة الغول.

وتواجد ضمن التشكيلة متوسط ميدان اتحاد خنشلة إسلام بكير، بالإضافة إلى زميله الحارس ليتيم.

وسجل أربعة لاعبين تواجدهم للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة المثالية، ويتعلق الأمر بمدافع مستقبل الرويسات حميدو، ومدافع جمعية الشلف عبادة، ومتوسط ميدان شبيبة الساورة بوطيش، ومتوسط ميدان اتحاد خنشلة إسلام بكير.