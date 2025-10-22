-- -- -- / -- -- --
الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن برنامج الجولة التاسعة

لقطة من إحدى مباريات الجولة الثامنة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج الجولة التاسعة من المحترف الأول.

وستلعب مباريات الجولة أيام 25 و26 و29 و30 أكتوبر الجاري.

وتفتتح الجولة التاسعة بمباريات مولودية البيض ومولودية وهران، وشباب قسنطينة أمام أولمبيك أقبو، ومستقبل الرويسات أمام نجم بن عكنون.

وبرمجت مباراة نادي بارادو أمام ترجي مستغانم يوم 26 أكتوبر الجاري.

وتواجه شبيبة القبائل مضيّفها فريق شبية السورة يوم 29 أكتوبر، فوفي نفس اليوم يستقبل وفاق سطيف الضيف اتحاد العاصمة، وتستقبل جمعية الشلف الضيف شباب بلوزداد.

وتختتم الجولة يوم 30 أكتوبر بمباراة اتحاد خنشلة أمام مولودية الجزائر.

