الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن تواريخ الجولة الرابعة

عمر سلامي
  • 250
  • 0
لقطة من مباراة شباب قسنطينة ومستقبل رويسات لحساب الجولة الثالثة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن تواريخ إجراء مباريات الجولة الرابعة من المحترف الأول.

وستفتتح الجولة يوم الخميس المقبل، بإجراء مبارتين، الأولى تجمع بين ترجي مستغانم وضيفه مستقبل الرويسات، والثانية يستضيف فيها وفاق سطيف، النادي الرياضي القسنطيني.

وبرمجت الرابطة يوم الجمعة 12 سبتمبر، ثلاثة لقاءات، على أن تختتم الجولة يوم السبت 13 سبتمبر، بإجراء ثلاث مباريات، ويتعلق الأمر باللقاءات التالية: جمعية الشلف ضد مولودية البيض، وشباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة، واتحاد العاصمة ضد اتحاد خنشلة.

