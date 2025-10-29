الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن تواريخ مباريات الجولة 11

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن تواريخ مباريات الجولة 11 من المحترف الأول.

وستفتح الجولة يوم 08 نوفمبر المقبل بإجراء أربعة لقاءات، وهي لقاءات وفاق سطيف أمام أولمبيك أقبو، والداربي العاصمي بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، ومباراة مستقبل الرويسات ومولودية وهران، واتحاد خنشلة أمام ترجي مستغانم.

وتلعب بقية مباريات الجولة في اليوم الموالي، بإجراء مباريات جمعية الشلف أمام نجم بن عكنون، والنادي القسنطيني أمام شبيبة القبائل، ولقاء شبيبة الساورة ضد نادي بارادو، ومولودية البيض أمام مولودية الجزائر.

للإشارة فإن مباريات الجولة العاشرة ستلعب أيام 01 و02 و03 نوفمبر المقبل.