الرابطة المحترفة الأولى.. الكشف عن حكام مباريات الجولة الثانية

عمر سلامي
لقطة من مباراة اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر

كشفت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، عن حكام مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم الرئيسي محمد رفيق عوينة “الداربي” العاصمي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر.

وسيساعد عوينة في مهمته، كل من عمرون رضوان، وزروقة لطفي، وتم تعيين محمد بلكبير، حكما رابعا، وسيتواجد في غرفة “الفار” كل من فاتح حركات ومحمد غزلان.

أما مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو، فسيديرها الحكم الرئيسي مهدي أوكيل، بمساعدة كل من سعيداني موسى وعلي مصطفى.

وسيدير الحكم الدولي مصطفى غربال مباراة نجم بن عكنون وشبيبة القبائل، فيما أسندت مهمة إدارة مباراة وفاق سطيف وشبيبة الساورة للحكم الرئيسي أكرم مشايرية.

