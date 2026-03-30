الرابطة المحترفة الأولى.. تعديل تواريخ ومواقيت مباريات الجولة 25

أجرت رابطة كرة القدم بعض التعديلات على تواريخ ومواقيت مباريات الجولة الـ25 من المحترف الأول.

وتفتتح الجولة الجمعة المقبل، بمباراة مستقبل الرويسات أمام أولمبيك أقبو، المبرمجة على الساعة الرابعة عصرا.

وفي نفس اليوم برمجت مباراة الشباب الرياضي القسنطيني أمام الضيف مولودية وهران، بداية من الساعة السادسة مساءً.

وبرمجت باقي لقاءات الجولة يوم الأحد 5 أفريل، حيث ستلعب ثلاثة لقاءات على السادسة إلا ربع مساء، ويتعلق الأمر بلقاءات: شباب بلوزداد ضد ترجي مستغانم، وجمعية الشلف أمام اتحاد العاصمة، ووفاق سطيف ضد نجم بن عكنون.

وبرمج لقاء اتحاد خنشلة أمام نادي بارادو على الرابعة عصرا، فيما ستلعب مباراة مولودية البيض وشبيبة القبائل، على السادسة مساءً، وستختم الجولة في السهرة بلقاء شبيبة الساورة ومولودية الجزائر المبرمج على الساعة الثامنة ليلا.