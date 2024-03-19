الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، ثلاثة لقاءات متأخرة عن الجولات 16 و17و18 من المحترف الأول، مبرمجة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيدير الحكم بوخالفة مباراة اتحاد العاصمة ووفاق سطيف المتأخرة عن الجولة الـ18 ، وسيساعده في مهمته بلعروسي وصحبي، والحكم الرابع بلكبير.

وتلعب مباراة الاتحاد والوفاق سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة، بملعب 5 جويلية.

وعينت لجنة التحكيم الحكم بن يحيى لإدارة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ17 والذي سيجمع بين نجم مقرة وشباب بلوزداد.

وتجري المباراة الثلاثاء، بداية من الساعة الثالثة ونصف مساء بملعب مقرة.

وسيدير الحكم بن براهم المباراة المتأخرة عن الجولة الـ16 بين نجم بن عكنون ومولودية الجزائر، والتي ستلعب سهرة الأربعاء بملعب الدار البيضاء بالعاصمة.