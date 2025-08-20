-- -- -- / -- -- --
الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام الجولة الأولى من الموسم الجديد

عمر سلامي
عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام الجولة الأولى للموسم الجديد من الرابطة المحترفة الأولى، 2025 – 2026.

وستلعب مباريات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى، أياتم 21 و22 و23 أوت الجاري.

وستكون هذه الجولة مبتورة من لقاءي القمة، الأول يجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، والثاني يقابل فيه فريق شبيبة القبائل الضيف اتحاد العاصمة.

وستدير الحكمة حوية ذكرى، لقاء مولودية وهران ونجم بن عكنون، ويساعدها في مهمتها كل من زرهوني عباس أكرم وصحبي أكرم.

وعيّن الحكم قاموح لإدارة مباراة أولمبيك أقبو وترجي مستغانم، في حين سيدير الحكم سماعيل حملات لقاء شبيبة الساورة ومستقبل الرويسات.

وأسندت مهمة إدارة لقاء نادي بارادو وجمعية الشلف للحكم مصطفى غربال، وسيدير الحكم نبيل بوخالفة لقاء مولودية البيض أمام الضيف شباب قسنطينة.

أما لقاء اتحاد خنشلة وضيفه وفاق سطيف فسيديره الحكم الرئيسي عوينة محمد رفيق.

