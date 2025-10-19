الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم مصطفى غربال، مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة، التي ستلعب هذا الثلاثاء بداية من السادسة مساءً، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

ويساعد غربال في مهمته، كل من مقران قوراري وأسماء فريال، وسيتواجد في غرفة “الفار”، كل من الحكمة محاط غادة، والحكم بوزيت حمزة.

أما المباراة المتأخرة، التي ستجمع بين مولودية الجزائر ونادي بارادو، فسيديرها الحكم لحلو بن براهم، بمساعدة زرهوني عباس أكرم، وبوفاسة عميروش، وفي غرفة “الفار” سيتواجد الثنائي، علاء بواب وأنور غزلي.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر، نادي بارادو، هذا الأربعاء بملعب على عمار المدعو “علي لابوانت” بالدويرة، بداية من الساعة الثامنة ليلا.