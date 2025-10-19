-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة

عمر سلامي
  • 53
  • 0
الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة
أرشيف
الحكم مصطفى غربال

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم مصطفى غربال، مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة، التي ستلعب هذا الثلاثاء بداية من السادسة مساءً، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

ويساعد غربال في مهمته، كل من مقران قوراري وأسماء فريال، وسيتواجد في غرفة “الفار”، كل من الحكمة محاط غادة، والحكم بوزيت حمزة.

أما المباراة المتأخرة، التي ستجمع بين مولودية الجزائر ونادي بارادو، فسيديرها الحكم لحلو بن براهم، بمساعدة زرهوني عباس أكرم، وبوفاسة عميروش، وفي غرفة “الفار” سيتواجد الثنائي، علاء بواب وأنور غزلي.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر، نادي بارادو، هذا الأربعاء بملعب على عمار المدعو “علي لابوانت” بالدويرة، بداية من الساعة الثامنة ليلا.

مقالات ذات صلة
توقّف البطولات العربية في ديسمبر يقلقُ بيتكوفيتش.. و”الفاف” تضعُ مخطّطاً يُطمئن المدرّب

توقّف البطولات العربية في ديسمبر يقلقُ بيتكوفيتش.. و”الفاف” تضعُ مخطّطاً يُطمئن المدرّب

مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

الساورة تفلت من كمين “الحمراوة”

الساورة تفلت من كمين “الحمراوة”

“الخضر” مجبرون على لعب مباراتين قويتين في شهر نوفمبر

“الخضر” مجبرون على لعب مباراتين قويتين في شهر نوفمبر

الاتحاد السوداني لكرة القدم يهنئ “الفاف”

الاتحاد السوداني لكرة القدم يهنئ “الفاف”

لهذه الأسباب لم أحترف في برشلونة.. أرسنال وموناكو

لهذه الأسباب لم أحترف في برشلونة.. أرسنال وموناكو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد