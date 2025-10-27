-- -- -- / -- -- --
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتبقية من الجولة التاسعة

عمر سلامي
عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام المباريات المتبقية من الجولة التاسعة، من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أربع مباريات أخرت عن الجولة التاسعة بسبب ارتباط أندية مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة، في المنافسة الإفريقية.

وسيدير الحكم الرئيسي يحيى دهار مباراة شبيبة الساورة وشبيبة القبائل، في حين سيدير الحكم الرئيسي نبيل بوخالفة مباراة جمعية الشلف وشباب بلوزداد.

وأسندت مهمة إدارة لقاء وفاق سطيف واتحاد الجزائر للحكم الرئيسي مصطفى غربال.

أما مباراة اتحاد خنشلة ومولودية الجزائر فسيديرها الحكم الرئيسي علاء بواب.

