الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة الثانية

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى، المبرمجة يومي السبت والأحد.

وأسندت مهمة إدارة لقاء شباب قسنطينة ومولودية الجزائر للحكم بن يحيى، بمساعدة كل من بيوض وحمايدي، والحكم الرابع ميليا.

وسيدير لقاء شبيبة القبائل ونادي بارادو الحكم بن شهيدة بمساعدة برحمة ومصباح.

أما لقاء مولودية وهران أمام شبيبة الساورة، فيديره الحكم الرئيس قاموح، فيما سيدير الحكم الرئيسي بودربال لقاء شباب بلوزداد أمام نجم مقرة.

وعينت لجنة التحكيم الحكم الرئيسي عزرين لإدارة مباراة وفاق سطيف ومولودية البيض.