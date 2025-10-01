-- -- -- / -- -- --
الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة السابعة

عمر سلامي
  • 141
  • 0
عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وأسندت مهمة إدارة مباراة مستقبل الرويسات وضيفه شباب بلوزداد للحكم الرئيسي سماعيل حملات، فيما سيدير الحكم أكرم مشايرية مباراة نادي بارادو وشبيبة القبائل.

وسيدير الحكم الرئيسي بوجمعة طاهر مباراة مولودية الجزائر وضيفه ترجي مستغانم، أمام مباراة شبيبة الساورة وأولمبيك أقبو فأسندت مهمة إداراتها للحكم الرئيسي.

وعيّن لجنة التحكيم الحكم عبد العالي إبرير لإدارة مباراة وفاق سطيف وجمعية الشلف، أما مباراة النادي القسنطيني واتحاد العاصمة فسيديرها الحكم يحيى دهار.

وتلعب مباريات الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى يومي الجمعة والسبت المقبلين.

مقالات ذات صلة
دولي جزائري يدعو إلى طرد الصهاينة من الحركة الرياضية

بِالفيديو: محرز يُسجّل ضد بلماضي وبولبينة

بن رحمة يساهم في فوز فريقه بثلاثية أمام نادي الرياض

بيتكوفيتش مقتنع بأن التجديد في “الخضر” سيكون بعد نهاية تصفيات المونديال

“الفيفا” تُعاقب منتخب جنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

البطولة الوطنية.. حصاد الأحد

