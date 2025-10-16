الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة الثامنة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم حكام مباريات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وستلعب أربع مباريات من هذه الجولة يومي الجمعة والسبت، فيما أجلت بقية اللقاءات بسبب ارتباط أندية مولودية الجزائر وشبيبة القبائل، وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة بالمنافسة الإفريقية.

وأسندت مهمة إدارة لقاء مولودية وهران أمام الضيف شبيبة الساورة للحكم الرئيسي عوينة محمد رفيق.

وسيدير الحكم نبيل بوخالفة مباراة نجم بن عكنون والنادي الرياضي القسنطيني، أما مباراة أولمبيك أقبو ومولودية البيض فسيديرها الحكم الرئيسي علاء بواب.

وعيّن الحكم فاتح حركات لإدارة مباراة ترجي مستغانم وجمعية أولمبي الشلف.