الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة العاشرة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم الرئيسي يوسف قاموح مباراة مولوية الجزائر وشبيبة الساورة، في حين سيدير الحكم لحلو بن براهم مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف.

وعيّنت اللجنة الحكم الرئيسي طيب بن يبقى لإدارة لقاء أولمبيك أقبو ومستقبل الرويسات، أما مباراة مولودية وهران والنادي الرياضي القسنطيني، فسيديرها الحكم الرئيسي بوجمعة طاهر.

وأسندت مهمة إدارة لقاء ترجي مستغانم وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي هيثم غوتي، أما الحكم يحيى دهار فسيدير لقاء نادي بارادو أمام اتحاد خنشلة.

وعيّنت لجنة التحكيم الحكم حسام بن يحيى لإدارة لقاء نجم بن عكنون ووفاق سطيف.

وستلعب مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، أيام 1 و2 و3 نوفمبر.