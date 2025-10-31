-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة العاشرة

عمر سلامي
  • 98
  • 0
الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة العاشرة

عيّنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، حكام مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسيدير الحكم الرئيسي يوسف قاموح مباراة مولوية الجزائر وشبيبة الساورة، في حين سيدير الحكم لحلو بن براهم مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف.

وعيّنت اللجنة الحكم الرئيسي طيب بن يبقى لإدارة لقاء أولمبيك أقبو ومستقبل الرويسات، أما مباراة مولودية وهران والنادي الرياضي القسنطيني، فسيديرها الحكم الرئيسي بوجمعة طاهر.

وأسندت مهمة إدارة لقاء ترجي مستغانم وشباب بلوزداد للحكم الرئيسي هيثم غوتي، أما الحكم يحيى دهار فسيدير لقاء نادي بارادو أمام اتحاد خنشلة.

وعيّنت لجنة التحكيم الحكم حسام بن يحيى لإدارة لقاء نجم بن عكنون ووفاق سطيف.

وستلعب مباريات الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة الأولى، أيام 1 و2 و3 نوفمبر.

مقالات ذات صلة
لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

لباس جديد للمنتخب الوطني بِذكريات “كان” 1996

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة وجمعية الشلف

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

هذا ما قاله المدرب بوشكريو عن عودته إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

في انتظار نموِّ العشب مات الثور جوعا!

في انتظار نموِّ العشب مات الثور جوعا!

سأضحي من أجل اللعب مع “الخضر” وتحقيق حُلم جدي

سأضحي من أجل اللعب مع “الخضر” وتحقيق حُلم جدي

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

منافس “الخضر” يُواجه هذَين المنتخبَين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد