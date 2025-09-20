الرابطة المحترفة الأولى.. مستقبل رويسات وأولمبيك أقبو في الصدارة

لقطة من مباراة مستقبل الرويسات ووفاق سطيف

يتصدر فريقا مستقبل الرويسات وأولمبيك أقبو جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 10 نقاط.

وفاز مستقبل الرويسات بميدانه على وفاق سطيف بثلاثية نظيفة، في مباراة تدخل في إطار الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

ولحساب نفس الجولة دعم أولمبيك أقبو رصيده بثلاث نقاط ثمينة، تدارك بفضلها الخسارة التي تكبدها في الجولة الماضية بميدانه أمام مولودية الجزائر.

وعاد أولمبيك أقبو بالزاد كاملا من العاصمة، بفوزه على نادي بارادو، بهدفين لهدف واحد.

ويعاني نادي بارادو مع بداية هذا الموسم، إذ يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى، اكتفى شباب قسنطينة بالتعادل أمام جماهيره ضد جمعية الشلف بهدفين لمثلهما.

ويحتل شباب قسنطينة المركز الرابع مؤقتا، برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد جمعية الشلف في المركز 11 مؤقتا بـ5 نقاط.

وافتتح فريق مولودية الجزائر الثلاثاء الماضي، الجولة الخامسة، بفوز صعب أمام مولودية وهران، بثلاثة أهداف لهدفين.

وتتواصل مباريات الجولة، السبت، بإجراء ثلاثة لقاءات، حيث يستقبل اتحاد خنشلة ضيفه نجم بن عكنون بداية من الرابعة عصرا.

وفي نفس التوقيت تلعب مباراة مولودية البيض وشباب بلوزداد، في حين ينطلق لقاء شبيبة الساورة واتحاد الجزائر على الخامسة والنصف مساء.

وتم تأجيل مباراة شبيبة القبائل أمام ترجي مستغانم إلى الأربعاء المقبل ، بداية من السابعة مساءً.