الرابطة المحترفة تدخل منعرجها الأهم والأهداف ستتضح خلال قادم الجولات

المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لبعض الأندية ولا مجال للخطأ

تعود عجلة البطولة الوطنية المحترفة للدوران، بعد التوقف الدولي الذي تخلله تأهل المنتخب الوطني الجزائري لكأس العالم وللمرة الخامسة في تاريخه، حيث ستكون الفترة المقبلة فرصة لعديد الأندية من أجل التموقع في المسار الصحيح من أجل إتمام الموسم بتحقيق الأهداف المسطرة، رغم أن البداية كانت متذبذبة وبعيدة عن كل الترشيحات خلال الصائفة الماضية.

بداية مثالية لبعض الفرق، ومتعثرة لفرق أخرى، بين كان التباين في النتائج هو العنوان الأبرز لجل أندية الرابطة المحترفة الأولى، فلم يتمكن أي نادي من حصد 80% من نقاط العلامة الكاملة، رغم أن اللقاءات لم تلعب كاملة، وهناك أندية خاضت أربع مواجهات من أصل 7 فقط، حيث سيكون هناك تقييم معمق عند نهاية كل اللقاءات المتأخرة، لكن يمكن وضع قراءة سطحية عن البداية، وما ينتظر الفرق خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر الأهم في الموسم الرياضي، باعتبارها حساسة في تحديد الأهداف والمواصلة فيها إلى غاية النهاية.

متصدر الترتيب شبيبة الساورة، الذي حقق بداية جيدة لحد الآن، وصل للنقطة الـ14 من أصل 7 مواجهات كاملة، أبان عن مستوى لابأس به خلال اللقاءات الأولى، رفقة الصاعد الجديد مستقبل الرويسات الذي يحوز على 12 نقطة وبنفس عدد اللقاءات، جاء ليؤكد قدرة ثنائي الصحراء على المنافسة بقوة هذا الموسم، والتواجد ضمن كوكبة المقدمة، مع نهاية الموسم، في انتظار المواجهات المقبلة والتي ستوضح مدى قدرتهما في الحفاظ على نفس النسق مع توالي اللقاءات، خاصة وأن الأندية الكبرى لم تقل كلمتها لحد الآن، وعودتها ستشعل المنافسة أكثر سواء في هرم الترتيب أو أسفله.

“العميد” أمام فرصة الهروب في الصدارة بعد تسوية الرزنامة

ورغم أن الحديث عن اللقب سابق لأوانه، إلا أن حامل لقب النسختين الماضيتين مولودية الجزائر، سيكون أمام فرصة كبيرة للهروب في صدارة الترتيب، وإطلاق العنان لأهدافه منذ البداية، حيث يحتل المرتبة الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن المتصدر شبيبة الساورة، وثلاث مواجهات متأخرة أمام كل من شباب بلوزداد ونجم بن عكنون على ملعب علي عمار بالدويرة، وتنقل إلى تيزي وزو لمواجهة نادي شبيبة القبائل، وتحقيق العلامة الكاملة في المواجهات الثلاث سيضع المولودية في الصدارة وبنسبة 95 بالمئة من النقاط الممكنة، بعد تعادل وحيد أمام اتحاد الجزائر في افتتاح البطولة، وثلاث انتصارات أمام كل من أولمبيك أقبو، مولودية وهران وترجي مستغانم.

ترشيح المولودية للمواصلة بنفس خطى الموسمين الماضيين، جاء لعدة اعتبارات، أهمها الاستقرار الذي أصبح يميز الفريق عن باقي الأندية، بالإضافة إلى قيمة الأسماء الموجودة، والحفاظ على جل الركائز التي ساهمت في تتويج الفريق بلقبين متتاليين، دون نسيان استعادة الفريق لملعبه الخاص، ما يجعل كل الظروف مهيأة للنادي العاصمي من أجل المواصلة على نفس المستوى والإيقاع، للحفاظ على اللقب وللمرة الثالثة على التوالي، ناهيك على الفرصة التي تنتظرهم في الاستقبال مرتين أمام كل من نادي بارادو الأسبوع المقبل، وشبيبة الساورة، وهما المواجهتان اللتان يطمح من خلالهما المدرب موكوينا الارتقاء في الريادة دون لعب اللقاءات المتأخرة.

الاتحاد والشباب لاستعادة التوازن والشبيبة للعودة بقوة

الترشيحات الصيفية للأندية التي ستنافس على لقب البطولة، والتي تصدرها الرباعي مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، أفرزت ناد واحد فقط أبان عن قدرته في حسم اللقب ويتعلق بالمولودية، إضافة إلى شبيبة القبائل، التي استعادت توازنها في الفترة الأخيرة، حيث مازالت أمامها فرصة كبيرة في المرحلة المقبلة، من أجل الضرب بقوة، والإنفراد في المقدمة، حيث خاضت التشكيلة القبائلية خمس مواجهات من أصل سبعة، وبرصيد 8 نقاط، وهي حصيلة ضئيلة لفريق قام بانتدابات قوية، من أجل العودة إلى التتويجات، لكنها ليست كحصيلة شباب بلوزداد الذي حقق 7 نقاط فقط من 6 مواجهات كاملة، وهو رقم ضعيف جدا لنادي خلق ضجة في الميركاتو الصيفي بالانتدابات القوية التي قام بها، لكنه لم يقوى حتى على استغلال خوضه جل اللقاءات، وتصدر البطولة، في انتظار اللقاءات المقبلة، والتي ستحدد أهداف الفريق الحقيقية، خاصة إذا تواصل نزيف النقاط، الذي سيكلف أبناء لعقيبة تضييع لقب آخر، أما اتحاد العاصمة، فيتواجد خارج الإطار امتدادا لمستويات السنة الماضية، حيث يتقاسم نفس رصيد النقاط مع الشباب، ما يطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقة للهبوط الحاد في مستوى أبناء سوسطارة، والذي تربع على عرش الكرة الإفريقية قبل سنتين، لتكون اللقاءات المقبلة، حاسة سواء للطاقم الفني أم للفريق، بين استعادة الثقة والنتائج الإيجابية، ومنح جرعة أمل للأنصار في المنافسة على اللقب، أو تواصل المهازل والغياب عن اللقب المحلي للموسم الثامن على التوالي.

آخر فرصة للبيض وبارادو أو السقوط إلى الثاني هواة

البداية المتعثرة والمتباينة لبعض الأندية، لم تمنع من الحديث عن الثنائي مولودية البيض ونادي بارادو، وبصفر فوز في اللقاءات السبعة الأولى، وبرصيد ثلاث نقاط ونقطة على التوالي، ما يفسر الوضعية الكارثية للثنائي، خاصة نادي بارادو الذي وجد نفسه بعيدا كل البعد عن مستوياته المعهودة، والتي تعود عليها الجمهور الرياضي في السنوات الماضية، حيث سيكون زملاء صوكو مطالبين باستعادة الروح في اللقاءات المقبلة، أو التواجد نهاية الموسم ضمن الثلاثي المغادر للمحترف الأول، نفس الشيء لمولودية البيض، رغم أن فرسان الهضاب، أبانوا عن مستويات لابأس بها، لا تعكس المرتبة التي يحتلها الفريق، خاصة وأنه يحوز على لاعبين لهم من الخبرة ما يكفي للمنافسة بقوة في وسط الترتيب، في انتظار “الديكليك” مع المدرب الجديد لاسات، الذي سيكون أمام مهمة صعبة لترتيب الأوضاع خلال اللقاءات المقبلة، أو التواجد في حافلة المغادرين صوب الثاني هواة.

يذكر أن لقاءات الجولة المقبلة، ستكون مبتورة من مواجهات الرباعي الإفريقي، على أن تبدأ الرابطة الوطنية في تسوية البرمجة مباشرة بعد نهاية اللقاءات الإفريقية، خاصة وأن كأس العرب وكأس إفريقيا على الأبواب، وتوقف البطولة سيضع الرابطة في صراع مع الوقت لإتمامها في الآجال المحددة، خاصة وأن الصائفة المقبلة ستشهد إقامة كأس العالم 2026.