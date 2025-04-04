الرابطة المحترفة تكشف عن برنامج مباريات الجولة الـ22

ستكون مبتورة من "الداربي" بين مولودية الجزائر اتحاد الجزائر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برنامج مباريات الجولة الـ22 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس” لكرة القدم إضافة عن لقاء آخر متأخر عن الجولة 21، بحسب ما أوردته الهيئة على موقعها الرسمي.

وفيما يخض الجولة الـ22، فتم توزيعها على مدار أربعة أيام وذلك من 10 إلى 14 أفريل الحالي، إلا أنها ستكون مبتورة من “الداربي” العاصمي بين مولودية الجزائر والغريم التقليدي اتحاد الجزائر.

أما في ما يتعلق بالجولة 21، فقد برمجت الرابطة اللقاء المؤجل بين أولمبي آقبو وضيفه مولودية الجزائر ليوم الثلاثاء 15 أفريل الحالي.

بالمقابل، لم تكشف الهيئة الكروية عن تاريخ المقابلتين المؤجلتين عن الجولة 21 بين كل من وفاق سطيف-شباب قسنطينة، اتحاد الجزائر-أولمبي الشلف، والمؤجلتين إلى تاريخ لاحق.

ومعلوم، أن هذا التأجيل يعود إلى سبب انشغال كل من مولودية الجزائر بمنافسة رابطة أبطال إفريقيا واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة بمنافسة كأس الكنفيدرالية.

برنامج الجولة 22:

الخميس 10 أفريل 2025:

شبيبة الساورة – شباب بلوزداد

ترجي مستغانم – أولمبيك أقبو

الجمعة 11 أفريل 2025:

نادي بارادو – مولودية البيض

جمعية الشلف – وفاق سطيف

السبت 12 أفريل 2025:

نجم مقرة – اتحاد خنشلة

شبيبة القبائل – اتحاد بسكرة

الاثنين 14 أفريل 2025:

شباب قسنطينة – مولودية وهران

لقاء مؤخر عن الجولة 21:

الثلاثاء 15 أفريل 2025:

أولمبي آقبو – مولودية الجزائر

المباريات المؤجلة:

الجولة 21:

وفاق سطيف – شباب قسنطينة

اتحاد الجزائر – أولمبي الشلف

الجولة 22:

مولودية الجزائر – اتحاد العاصمة