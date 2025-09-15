-- -- -- / -- -- --
الرابطة المحترفة تكشف عن تواريخ وتوقيت إجراء مباريات الجولة الخامسة

عمر سلامي
لقطة من مباراة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن تواريخ وتوقيت مباريات الجولة الخامسة من المحترف الأول.

وقدمت الرابطة مباراة مولودية الجزائر ومولودية وهران، حيث ستلعب هذا الثلاثاء بملعب علي لابوانت بالدويرة، بداية من الساعة السابعة مساءً.

وسيتنقل فريق مولودية الجزائر بعدها لمواجهة نادي فاسيل الليبيري يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الخامسة، في إطار الدور الأول التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، وبسبب المشاركة في المنافسة الإفريقية دائما، برمجت الرابطة لقاء شبيبة القبائل وترجي مستغانم يوم 24 سبتمبر الجاري، بداية من الساعة السابعة مساء ً، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

أما مباراة مولودية البيض وضيفه شباب بلوزداد فستلعب يوم 20 سبتمبر الجاري، وبنفس التاريخ برمجت مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة.

وبرمجت الرابطة 3 لقاءات يوم الجمعة المقبل، ويتعلق الأمر بمباريات نادي بارادو وأولمبيك أقبو، وشباب قسنطينة وجمعية الشلف، ولقاء مستقبل الرويسات ووفاق سطيف، فيما برمج لقاء اتحاد خنشلة ونجم بن عكنون يوم السبت المقبل.

