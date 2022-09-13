الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة تؤجل موعد انطلاق بطولة القسم الثاني

بسبب المشاكل الكبيرة التي تتخبط فيها الفرق

أجلت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة موعد انطلاق بطولة القسم الوطني الثاني بمجموعتيه وسط شرق ووسط غرب إلى 23 سبتمبر الجاري بدلا من يوم الجمعة القادم 16 سبتمبر، الذي كان التاريخ المحدد قبل ذلك لإعطاء شارة انطلاق الموسم الجديد بإجراء مباريات الجولة الأولى.

وكشف مصدر عليم لـ”الشروق” أن الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة قررت تأجيل موعد انطلاق بطولة القسم الوطني الثاني،عقب اجتماع عقدته يوم أمس بمقرها تحت رئاسة علي مالك، وذلك للصعوبات الكبيرة التي وجدتها في برمجة مباريات الجولة الأولى، بسبب مشاكل الفرق مع لجنة المنازعات لعدم تسديد ديونها العالقة من مستحقات اللاعبين، فضلا عن تأخر فرق أخرى في تسجيل لاعبيها على الأرضية الرقمية للرابطة الوطنية المحترفة هواة من أجل تأهيلهم للحصول على الإجازات، حيث سيتم إعادة فتحها في الساعات القادمة لتسجيلهم.

للإشارة، فإن عدة فرق اعترضت على تأجيل موعد انطلاق البطولة، منها فريق اتحاد ورقلة الذي أصدر بيانا رسمي عبر فيه عن رفضه تأخير تاريخ لعب الجولة الأولى من بطولة القسم الوطني الثاني لأي من الأسباب. ومؤكدا في ذات البيان أن تغيير موعد انطلاق البطولة يعتبر محاباة لفرق الشمال وظلما لأندية الجنوب، التي شرعت في تحضيراتها للموسم الجديد بداية شهر أوت في أجواء حارة جدا.