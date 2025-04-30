الرابطة تجري تعديلات وتضبط برنامج المباريات إلى غاية نهاية الموسم

داربي "المولودية " و"الاتحاد" يوم 23 ماي

أجرت رابطة كرة القدم المحترفة تعديلات على برنامج اللقاءات، كما ضبطت رزنامة مباريات المحترف الأول، بما في ذلك اللقاءات المتأخرة، إلى غاية نهاية الموسم 2025/2024.

وستلعب الجولة 25 من البطولة، أيام السبت 10 ماي، الأحد 11 ماي والاثنين 12 ماي.

وبرمجت الرابطة المباراة المتأخرة عن الجولة 21، بين وفاق سطيف والنادي الرياضي القسنطيني، يوم الخميس 15 ماي المقبل.

وستلعب مباريات الجولة، أيام: الجمعة 16، السبت 17 والأحد 18 ماي.

وبرمج اللقاء المتأخر عن الجولة 22، بين النادي الرياضي القسنطيني ومولودية وهران، يوم الخميس 22 ماي 2025.

أما المباراة المؤجلة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، فستلعب يوم الجمعة 23 ماي.

وستجرى لقاءات الجولة الـ27 أيام: الأحد 25، الإثنين 26 والثلاثاء 27 ماي .

وبرمجت المباراة المتأخرة عن الجولة الـ 23، والتي ستجمع بين أولمبي أقبو والنادي الرياضي القسنطيني، يوم الجمعة 30 ماي.

أما المباراة المتأخرة بين اتحاد خنشلة والنادي الرياضي القسنطيني، فستلعب يوم الثلاثاء 03 جوان2025.

هذا، وبرمجت الجولات الثلاث الأخيرة، على النحو الآتي:

. الجولة 28: الأحد 8، الاثنين 9 والثلاثاء 10 جوان 2025.

. الجولة 29: السبت 14 والأحد 15 جوان 2025.

. الجولة 30: الجمعة 20 والسبت 21 جوان 2025.