الرابطة تحدد تواريخ المباريات المتأخرة وتكشف عن موعد الجولة الـ23

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة، عن تواريخ إجراء اللقاءات المتأخرة من المحترف الأول، بعد تأهل اتحاد العاصمة في كأس الكاف، وإقصاء شباب بلوزداد وشبيبة القبائل من دوري أبطال إفريقيا.

وسيواجه شباب بلوزداد وفاق سطيف في الخامس من شهر ماي الجاري، لحساب الجولة الـ19، أما الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر، المؤجل من الجولة الـ20 فسيلعب يوم 09 ماي.

وبرمج لقاء ثمن نهائي كأس الجمهورية بين شبيبة الأبيار وشباب بلوزداد، يوم 13 ماي، والمتأهل سيواجه جمعية الخروب يوم 21 ماي.

وسيلعب لقاء شبيبة القبائل واتحاد العاصمة لحساب الجولة الـ18، يوم 5 ماي، أما مباراة اتحاد خنشلة وشبيبة القبائل فبرمجت يوم 9 ماي، فيما سيجرى لقاء شبيبة القبائل ومولودية البيض يوم 13 ماي الجاري.

وبالنسبة للقاءات المتأخرة لاتحاد العاصمة، فبالإضافة إلى لقاء شبيبة القبائل الذي يلعب يوم 5 ماي، برمجت الرابطة لقاء الاتحاد أمام نادي بارادو يوم 21 ماي، فيما سيحدد تاريخ إجراء لقاء مولودية وهران المؤجل عن الجولة الـ21، ولقاء الجولة 23 أمام مولودية الجزائر في وقت لاحق.

وتستأنف البطولة المحترفة يومي 17 و18 ماي الجاري بإجراء لقاءات الجولة الـ23 .