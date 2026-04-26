الرابطة تحدد مواعيد المباريات المتأخرة

حدّدت رابطة كرة القدم المحترفة مواعيد المباريات المتأخرة، من بطولة المحترف الأول.

وفي بيان لها كشفت الرابطة عن تواريخ إجراء المباريات المتأخرة.

وبرمجت الرابطة المبارتين المتأخرتين عن الجولة 19، يوم الأربعاء 29 أفريل، فيما برمجت اللقاء المتأخر عن نفس الجولة بين شبيبة الساورة وشباب بلوزداد، يوم 12 ماي.

وجاء برنامج المباريات المتأخرة على النحو التالي:

الأربعاء 29 أفريل

مباراتان متأخرتان عن الجولة 19:

مولودية الجزائر – أولمبيك أقبو

شبيبة القبائل – مولودية وهران

الإثنين 04 ماي

مباراتان متأخرتان عن الجولة 18:

شباب بلوزداد – اتحاد خنشلة

اتحاد الجزائر – أتلتيك بارادو

الجولة 28:

تُجرى يومي 07 و08 ماي حسب البرنامج المحدد.

الثلاثاء 12 ماي:

مباراتان متأخرتان: شبيبة الساورة – شباب بلوزداد (الجولة 19).

اتحاد الجزائر – ترجي مستغانم (الجولة 27).