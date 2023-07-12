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رياضة

الرابطة تحدد موعد مباريات الجولة الأخيرة من المحترف الأول

عمر سلامي
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الرابطة تحدد موعد مباريات الجولة الأخيرة من المحترف الأول
أرشيف
شعار رابطة كرة القدم المحترفة

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن موعد لقاءات الجولة الأخيرة من المحترف الأول.

وستلعب لقاءات الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى السبت المقبل، حيث ستتجه الأنظار على وجه الخصوص إلى مباراة أمل الأربعاء ونادي بارادو، بالإضافة إلى مباراتي شباب قسنطينة أمام اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر ضد مولودية البيض.

وبرمجت الرابطة كل اللقاءات على الساعة الخامسة وربع باستثناء مباراتي، شبيبة الساورة أمام وفاق سطيف وجمعية الشلف أمام اتحاد خنشلة، المبرمجتين على الثامنة ونصف ليلا.

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