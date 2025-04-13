الرابطة تعاقب شباب بلوزداد

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، فريق شباب بلوزداد بمباراتين دون جمهور واحدة منهما غير نافذة، بسبب تحطيم عتاد داخل ملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، خلال مباراة ربع نهائي كأس الجزائر أمام مولودية بجاية (1-0) التي جرت يوم 28 مارس الفارط.

وكتبت الرابطة على موقعها الرسمي، أنه تمت “معاقبة فريق شباب بلوزداد بمباراتين دون جمهور واحدة منهما غير نافذة إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب200 ألف دج، بسبب تحطيم عتاد داخل ملعب -حسين آيت احمد- بتيزي وزو، لاسيما الكراسي المتواجدة بالمدرجات”.

كما تلقى الشباب، ثاني ترتيب البطولة المحترفة، أول إنذار له بسبب استخدام الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الميدان دون أضرار مادية من طرف أنصاره. وبهذا، يستقبل الشباب فريق ترجي مستغانم يوم 19 أفريل لحساب الجولة 23 من البطولة بملعب -نيلسون مانديلا- ببراقي دون حضور الجمهور.