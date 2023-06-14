الرابطة تقترح تأخير موعد انطلاق بطولة الموسم الجديد

ترغب رابطة الكرة المُحترفة في تأخير موعد انطلاق بطولة القسم الوطني الأوّل، نسخة 2023-2024.

وستتقدّم رابطة الرئيس مدوار بِطلب يتعلّق بِهذا المُقترح، إلى المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الهيئة المُخوّل لها حسم أمر التأخير.

وكان يُفترض أن تنطلق البطولة في موسمها الجديد بِتاريخ الـ 18 من أوت المقبل، ولكن رابطة الكرة المُحترفة ترغب في تأخير الموعد إلى الـ 8 من سبتمبر القادم.

وفسّرت الرابطة المُقترح بِتأخّر موعد إسدال ستار بطولة الموسم الحالي، إلى الـ 15 من جويلية المُقبل. وبِعبارة أخرى، فإن فترة شهر بين الموسمَين القديم والجديد لا تسمح للأندية بِالاستعداد الجيّد.

ومعلوم أن فترة شهر ونصف شهر هي أدنى مدّة مُخصّصة لِتحضيرات الموسم الجديد، يقول أكاديميو وتقنيو كرة القدم.