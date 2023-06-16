الرابطة تقترح رفع عدد اللاعبين الأجانب في البطولة المحترفة

التسجيل فقط للاعبين الدوليين وتبلغ سنهم أقل من 27 سنة

عبر المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن تمنياته في الرفع من عدد اللاعبين الأجانب في الرابطة الأولى موبيليس، من اثنين إلى ثلاثة لاعبين في كل فريق، حسبما أفادت به الهيئة المسيرة للمنافسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي.

جاء هذا خلال اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة الكروية، برئاسة عبد الكريم مدوار، كما أوضحه نفس المصدر. جدير ذكره، أن التسجيل مفتوح فقط للاعبين الأجانب الذي سبق لهم النشاط، قانونيا، كلاعبين دوليين، على الأقل سنتين أو أكثر في بلدانهم وتبلغ أعمارهم، اقل من 27 سنة خلال تاريخ ترسيم عقد اللاعب في البطولة الوطنية.

بحسب القوانين المعمول بها، فإن النادي الذي يتعاقد مع لاعبين أجانب، يتعين عليه بالضرورة، امتلاك موارد مالية كافية لتغطية التزاماته المتعلقة بالأجور في الوقت المحدد وبالعملة المحلية.من ناحية اخرى، استمع الأعضاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، لعرض قدمته اللجنة المكلفة بإعداد مشروع عقد اللاعب المحترف. والمشروع الجديد للعقد، يتوقع في شقه المتعلق بالمستحقات المالية اللاعب، دفع أجرة، الجزء الأول منها، يكون ثابتا وآخر متغير، يشمل العديد من العلاوات، بحسب نفس المصدر.