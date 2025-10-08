الرابطة تكشف عن برنامج الجولة الثامنة من المحترف الأول

لقطة من إحدى مباريات الجولة السابعة من المحترف الأول

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج الجولة الثامنة من المحترف الأول.

وستفتح الجولة بمبارتين يومين الجمعة 17 أكتوبر الجاري، ويتعلق الأمر بلقاء ترجي مستغانم أمام جمعية الشلف، ومباراة أولمبيك أقبو والضيف مولودية البيض.

وستلعب في اليوم الموالي، مبارتين الأولى تجمع بين نجم بن عكنون والنادي الرياضي القسنطيني، والثانية بين مولودية وهران وشبيبة الساورة.

وبرمجت مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.

أما مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو فستلعب يوم الأربعاء 22 أكتوبر.

وأجلت الرابطة مبارتي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، واتحاد العاصمة مستقبل الرويسات، بسبب مشاركة “الشباب” والاتحاد في منافسة كأس الكاف.