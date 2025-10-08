-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الرابطة تكشف عن برنامج الجولة الثامنة من المحترف الأول

عمر سلامي
  • 184
  • 0
الرابطة تكشف عن برنامج الجولة الثامنة من المحترف الأول
أرشيف
لقطة من إحدى مباريات الجولة السابعة من المحترف الأول

كشفت رابطة كرة القدم المحترفة عن برنامج الجولة الثامنة من المحترف الأول.

وستفتح الجولة بمبارتين يومين الجمعة 17 أكتوبر الجاري، ويتعلق الأمر بلقاء ترجي مستغانم أمام جمعية الشلف، ومباراة أولمبيك أقبو والضيف مولودية البيض.

وستلعب في اليوم الموالي، مبارتين الأولى تجمع بين نجم بن عكنون والنادي الرياضي القسنطيني، والثانية بين مولودية وهران وشبيبة الساورة.

وبرمجت مباراة شبيبة القبائل واتحاد خنشلة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر.

أما مباراة مولودية الجزائر ونادي بارادو فستلعب يوم الأربعاء 22 أكتوبر.

وأجلت الرابطة مبارتي شباب بلوزداد ووفاق سطيف، واتحاد العاصمة مستقبل الرويسات، بسبب مشاركة “الشباب” والاتحاد في منافسة كأس الكاف.

مقالات ذات صلة
رونالدو ينال جائزة جديدة

رونالدو ينال جائزة جديدة

إبراهيم مازة: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال”

إبراهيم مازة: “سنعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال”

“الخضر” يجرون الإثنين أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الصومال

“الخضر” يجرون الإثنين أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الصومال

رئيس “الفيفا” يُعيّن صادي في هذا المنصب

رئيس “الفيفا” يُعيّن صادي في هذا المنصب

لاعبو “الخضر” يصلون تباعا إلى الجزائر تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا (فيديو)

لاعبو “الخضر” يصلون تباعا إلى الجزائر تحسبا لمواجهتي الصومال وأوغندا (فيديو)

“الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة الصومال وبيتكوفيتش سيضع آخر الروتوشات بوهران

“الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة الصومال وبيتكوفيتش سيضع آخر الروتوشات بوهران

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد