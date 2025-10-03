الرابطة تكشف عن برنامج مباريات شهر أكتوبر

بطولة الرابطة الثانية "هواة":

كشفت الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة، الخميس، عن برنامج مباريات شهر أكتوبر الجاري الذي يخص الجولات الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة لبطولة الرابطة الثانية هواة بمجموعتيها وسط-شرق ووسط-غرب.

وبرمجت الهيئة الكروية الجولة الخامسة أمس الجمعة، فيما ستلعب مباريات الجولة السادسة، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الحالي، بينما تقام مواجهات الجولة السابعة يوم السبت 25 أكتوبر 2025، أما لقاءات الجولة الثامنة فستجرى يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري.

ومعلوم أن مقابلات الجولة الرابعة ستلعب يومي الجمعة 3 والسبت 4 أكتوبر ابتداء من (15.00) في المجموعتين (وسط-شرق، وسط-غرب).

يذكر أن فريق مولودية بجاية يحتل ريادة ترتيب مجموعة وسط-شرق برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، أما مجموعة وسط-غرب فتعرف تصدر ثلاثة أندية ويتعلق الأمر بكل من شبيبة الابيار، رائد القبة وجمعية وهران بـ7 نقاط لكل فريق.