الرابطة تكشف موعد سحب قرعة البطولة المحترفة لموسم 2026-2027

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، عن موعد إجراء عملية سحب قرعة رزنامة البطولة المحترفة للموسم الكروي الجديد 2026-2027، وذلك في إطار ضبط آخر الترتيبات والتحضيرات التنظيمية للارتقاء بمستوى المنافسة المحلية قبل ضربة بداية الموسم المرتقب.

وأوضحت الرابطة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، سيتضمن عقد اجتماع هَام يجمع القائمين على الهيئة الكروية برؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة يوم غدٍ الإثنين؛ حيث سيتخلل هذه الجلسة سحب القرعة لتحديد معالم الجولات والمواجهات المرتقبة بين الفرق خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي لضمان جاهزية الأندية وتسهيل عملية ضبط برامج التدريبات والمعسكرات التحضيرية، وتفادي أي ارتباك في التخطيط اللوجستي للفرق المشاركة في المنافسة.

وفي سياق حرصها على فتح قنوات التواصل مع المحيط الإعلامي، قررت الرابطة تنظيم منطقة مختلطة مخصصة لوسائل الإعلام والصحفيين ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، وذلك فور الانتهاء من الأشغال الرسمية لعملية القرعة، لإتاحة الفرصة لنقل التصريحات ورصد ردود أفعال رؤساء الأندية انطباعاتهم حول نتائج الرزنامة وتطلعاتهم للموسم الجديد.