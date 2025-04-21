الرابطة تُؤخّر موعد هذه المباراة

أخّرت رابطة الكرة المحترفة، الإثنين، موعد مباراة عن الجولة الـ 24 من عمر البطولة الوطنية إلى تاريخ آخر.

وتُجرى فعّاليات هذه الجولة ما بين الخميس والسبت المقبلَين.

وقامت الرابطة بِتأخير مقابلة اتحاد العاصمة والمضيف فريق شبيبة الساورة، إلى تاريخ السبت المقبل، بعدما كانت مبرمجة هذا الخميس.

ويبقى الملعب والتوقيت ثابتَين، وممثّلَين في ميدان “20 أوت 1955” بِبشار، والساعة السادسة مساءً.

وتشهد هذه الجولة تأجيل مباراة شباب قسنطينة والزائر اتحاد خنشلة إلى موعد غير معلن عنه، بِسبب انشغال الشباب بِمنافسة كأس “الكاف”.