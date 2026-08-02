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الجزائر

الراغبون في الالتحاق بالجيش.. فتح التسجيل لتجنيد الطلبة الضباط

الشروق أونلاين
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الراغبون في الالتحاق بالجيش.. فتح التسجيل لتجنيد الطلبة الضباط

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، عن إطلاق التسجيلات الأولية الإلكترونية الخاصة بتجنيد الطلبة الضباط العاملين على أساس الشهادة الجامعية.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي إلى إجراء التسجيلات الأولية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مع الحرص على إدخال المعلومات المطلوبة بدقة واستكمال جميع مراحل التسجيل.

كما أوضحت أن الراغبين في الاطلاع على شروط التجنيد، والتخصصات المطلوبة، وملف الترشح، ومراحل الانتقاء، يمكنهم الرجوع إلى دليل التجنيد 2026 الخاص بالمؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي، والمتوفر عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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