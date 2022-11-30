“الراي” الجزائري و”الهريسة” التونسية في ترشيحات اليونسكو لقائمة التراث العالمي

شرعت منظمة اليونسكو منذ الإثنين، في دراسة ملفات العناصر غير المادية المرشّحة للإدراج في قائمة التراث العالمي. على غرار “الراي” الجزائري، و”الهريسة” التونسية.

وبدأت اليونسكو بالفعل في الإعلان عن الملفات المقبولة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر. وستستمرّ العملية حتى يوم السبت المقبل.

وقد أعلن يوم الخميس مثلا، عن إدراج خبز “الباغيت” الفرنسي في قائمة التراث العالمي غير المادي، باعتباره “ممارسة ثقافية، ومهارات حرفية، تستحقّ أن يحافظ عليها”.

وقدّمت الجزائر ترشيحها لإدراج الطبع الغنائي “الرايوي” في قائمة اليونسكو، بتاريخ 31 مارس 2022. كما رشّحت تونس طرق إعداد “الهريسة” في 29 نوفمبر 2021.