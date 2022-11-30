-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 18 ولاية
منوعات

“الراي” الجزائري و”الهريسة” التونسية في ترشيحات اليونسكو لقائمة التراث العالمي

محمد عبد المؤمن
  • 231
  • 0
“الراي” الجزائري و”الهريسة” التونسية في ترشيحات اليونسكو لقائمة التراث العالمي
أرشيف
"الراي" مرشّح لدخول قائمة اليونسكو

شرعت منظمة اليونسكو منذ الإثنين، في دراسة ملفات العناصر غير المادية المرشّحة للإدراج في قائمة التراث العالمي. على غرار “الراي” الجزائري، و”الهريسة” التونسية.

وبدأت اليونسكو بالفعل في الإعلان عن الملفات المقبولة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر. وستستمرّ العملية حتى يوم السبت المقبل.

وقد أعلن يوم الخميس مثلا، عن إدراج خبز “الباغيت” الفرنسي في قائمة التراث العالمي غير المادي، باعتباره “ممارسة ثقافية، ومهارات حرفية، تستحقّ أن يحافظ عليها”.

وقدّمت الجزائر ترشيحها لإدراج الطبع الغنائي “الرايوي” في قائمة اليونسكو، بتاريخ 31 مارس 2022. كما رشّحت تونس طرق إعداد “الهريسة” في 29 نوفمبر 2021.

مقالات ذات صلة
الجزائر ليست أسوأ نموذج في المقروئية والرقمنة لن تقضي على الكتاب الورقي

الجزائر ليست أسوأ نموذج في المقروئية والرقمنة لن تقضي على الكتاب الورقي

بالفيديو.. شاهد ردّ فعل بايدن بعد الفوز على إيران في مونديال قطر

بالفيديو.. شاهد ردّ فعل بايدن بعد الفوز على إيران في مونديال قطر

7 أطعمة وفواكه تمنحك النشاط والطاقة طوال اليوم

7 أطعمة وفواكه تمنحك النشاط والطاقة طوال اليوم

“غوغل” يحتفي بشاعرة تخصّصت في مدح النبي.. تعرّف عليها

“غوغل” يحتفي بشاعرة تخصّصت في مدح النبي.. تعرّف عليها

أسعار الانترنت في الجزائر “الأرخص” إفريقيا وعربيا

أسعار الانترنت في الجزائر “الأرخص” إفريقيا وعربيا

“الغريب” الفلسطيني يفتتح التظاهرة واحتفاء خاص بستينية الاستقلال

“الغريب” الفلسطيني يفتتح التظاهرة واحتفاء خاص بستينية الاستقلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد