“الراي جزائري.. وسيبقى كذلك”

هواري بن شنات:

اعتبر هواري بن شنات أن حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط كان ناجحا وقد برز ذلك من خلال الحضور الجماهيري والرسمي والتفاعل معه، وقال نجم السهرة الأولى من مهرجان الأغنية الوهرانية التي تجري وقائعها بالمسرح الجهوي لوهران إنه لا يرى حرجا من جمعه بين أداء أغينة الراي والأغنية الوهرانية قائلا “أنا كي بلومي” ألعب بالرجلين الاثنتين أؤدي الراي والأغنية الوهرانية وأحب الشعبي وأغني الباجي وقروابي والفرقاني والغافور وغيرها…

وأضاف بن شنات في سياق حديثه عن أغنية الراي أن هذا الفن هو وليد الغرب الجزائري ووهران تحديدا لأن نجومه الأوائل أمثال بوثلجة وبن فيسة وغيرهم خرجوا من وهران.

وأضاف المتحدث أن هذا الفن جزائري وسيبقى جزائريا وأن كل المحاولات الرامية إلى نسبه إلى المغرب فاشلة لا محال وأن بعض الفنانين من المغرب أخذوا هذا التراث من عندنا وحاولوا نسبه إلى بلدهم لكن لم يسبق لأي فنان أن أدى هذا اللون انطلاقا من بيئته، فقد تعوّدنا يقول المتحدث الاستماع إلى نجاة عتابو وعبد الهادي بلخياط، عندهم لونهم الغنائي ولكن ليس الراي.

وبخصوص وضعية أغنية الراي اليوم قال بن شنات إنها تعرف صعودا ونزولا ودعا الشباب اليوم إلى الاشتغال على الموسيقى والكلمات خاصة لأن بعض الأصوات التي برزت على الساحة جميلة وتستحق أن تكون لها مكانة في الساحة.