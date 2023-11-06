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رياضة

الرباعة الجزائرية سميرة قريوة تتأهل إلى الألعاب البرالمبية باريس 2024

عمر سلامي
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الرباعة الجزائرية سميرة قريوة تتأهل إلى الألعاب البرالمبية باريس 2024
ح.م
سميرة قريوة

تأهلت الرباعة الجزائرية للحمل بالقوة لذوي الاحتياجات الخاصة، سميرة قريوة، إلى الألعاب البرالمبية باريس 2024.

وتحصلت الرباعة قريوة على ميداليتين ذهبيتين في منافسات كأس العالم التي اختتمت الأحد بالقاهرة.

وأكد المدرب الوطني صلاح الدين بن عطة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “بالفعل، تأهلت بطلتنا سميرة قريوة للألعاب البرالمبية 2024 بباريس، لقد تألقت في منافسات كأس العالم بحصولها على ذهبيتين في وزن أقل من 45 كلغ”.

وأضاف: “انتزعت قريوة التأشيرة الثالثة لموعد باريس البرالمبي، بعد تأشيرتي حسين بالطير وحاج علي محمد أمين، اللذين ضمنا تأهلهما خلال بطولة العالم المنصرمة التي جرت في أوت الماضي بدبي”.

وتألقت رياضة الحمل بالقوة الجزائرية خلال موعد القاهرة بحصدها لعشر ميداليات تمثلت في 6 ذهبيات و3 فضيات و برونزية واحدة.

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