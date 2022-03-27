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خلال ندوة "الأدباء الشهداء".. أحمد حمدي يكشف:

الربيع بوشامة كتب تقرير بعثة الجزائر للأمم المتحدة بطلب من عبان رمضان

زهية منصر
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الربيع بوشامة كتب تقرير بعثة الجزائر للأمم المتحدة بطلب من عبان رمضان
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كشف أحمد حمدي على هامش ندوة حول الأدباء الشهداء، نشطها في إطار النشاطات الثقافية المرافقة لصالون الكتاب، أن الشهيد الربيع بوشامة تعرض للتصفية من قبل الاستعمار الفرنسي لأنه أبان عن قدرات فكرية عبقرية جعلت الاستعمار يضعه في القائمة الحمراء، وهذا بعد أن كتب الربيع بوشامة تقريرا رفعته البعثة الجزائرية إلى الأمم المتحدة. وأضاف حمدي أن التقرير الذي كتبه الشهيد الربيع بوشامة كان بطلب من عبان رمضان وقد جعل التقرير البعثة الفرنسية تنسحب ووضعت الربيع بوشامة في قائمة التصفيات.

تدخل أحمد حمدي جاء في إطار ندوة احتضنتها قاعة “السيلا” حول الأدباء الشهداء تعرض خلالها إلى مسار عدد من الكتاب الشهداء أمثال الربيع بوشامة ومولود فرعون وأحمد رضا حوحو ومحمد الأمين العمودي وغيرهم.

وفي معرض حديثه عن الربيع بوشامة وصفه أحمد حمدي بعبقري الإبداع الجزائري في تلك الفترة، حيث دعا إلى الاهتمام بتراث هؤلاء الكتاب خاصة عبد الكريم العقون، الذي اعتبر المحاضر أنه لم يوف حقه.

وقال حمدي إن الاستعمار الفرنسي خطط عن سبق إصرار لاغتيال المثقفين والكتاب الجزائريين لضرب الجزائر في مفكريها.

كما عرج المتحدث في مداخلته على مسار الشهيد الكاتب أحمد رضا حوحو، الذي اعتبره “مناضلا ومفكرا وأديبا كبيرا بعض أفكاره كانت سابقة لعصره مثل روايته “غداة أم القرى” التي ناصرت حرية المرأة وأنصفتها قبل ظهور الحركات النسائية”.

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