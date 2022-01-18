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رياضة

الرجاء المغربي يصنع الاستثناء بدعم المنتخب الجزائري

سليم.ع
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الرجاء المغربي يصنع الاستثناء بدعم المنتخب الجزائري

صنع الرجاء المغربي الاستثناء بدعمه للمنتخب الجزائري، في ظل التشفي الكبير من إعلاميين وما يعرف بالذباب المحسوب على النظام المغربي.

وفي الوقت الذي تفنن فيه الذباب المحسوب على نظام المخزن في التشفي، بعد تعثر بطل إفريقيا، عبر نادي الرجاء المغربي وجماهيره عن مساندتهم للمنتخب الجزائري.

وكتب أنصار نادي الرجاء المغربي عبر صفحتهم على فايسبوك: شجعنا المنتخب الجزائري في أصعب أوقاته فكيف لا نشجع المنتخب الجزائر الشقيق أمام الفيلة.

وأضاف: خاوة خاوة.. في الجولة الثالثة الفوز يؤهلكم مباشرة للدور القادم.

وأرفق أنصار الرجاء المغربي المنشور بصورة تظهر مناصرين لمحاربي الصحراء وأسود الأطلس جنبا إلى جنب في المدرجات.

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