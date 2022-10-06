“الرجل حنون في الحرام فقط”.. تصريح يجر دكتورة مصرية إلى القضاء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام مصرية أن استشارية الطب الجنسي، الدكتورة هبة قطب ستخضع لمحاكمة عاجلة بتهمة الإساءة للرجل المصري والتحريض على هدم الأسرة.

وقالت التقارير الواردة إن المحكمة حددت يوم 16 أكتوبر لمحاكمة قطب بعد رفع أحد المحامين شكوى ضدها تفيد بإهانتها للرجل المصري والاعتداء على قيم أسرية ومجتمعية، والتحريض على هدم العائلة وعدم الزواج والاستقرار.

كما تواجه أيضا تهما أخرى متعلقة بنشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة.

وأثارت الدكتورة جدلا واسعا عبر الشبكات عقب إدلائها بتصريحات وصفت بالمستفزة، خلال نزولها ضيفة في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”.

وقال الإعلامي عمرو أديب إن الرجل المصري يشتهر بأنه “لطيف وخفيف الدم”، فعقبت قطب بسخرية أن هذه الصفات صحيحة في حالة واحدة فقط، وهي “الحرام”’ لافتة أنها تختفي تماما حين يتعامل مع زوجته.