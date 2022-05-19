الرحالة القطري يشرع في دوريته الجديدة نحو الغرب الجزائري

حطَ الرحالة القطري خالد الجابر، الأربعاء، رحاله بالجزائر للمرة الثانية للشروع في تحدي جديد اختار من خلاله هذه المرة أن يجول الغرب الجزائري.

وعبر الجابر غداة وصوله إلى ميناء وهران عن مشاعر الفرح التي اعتلته بمجرد أن وطأت أقدامه الجزائر التي غادرها منذ 3 أشهر بعد انتهاء مغامرته الأولى نحو الطاسيلي ناجر.

وقال الرحالة القطري في تغريدة له على “التويتر” “مشاعر جميلة ومختلطة فور وصولي الى ميناء وهران اليوم، مثلما وُدعت قبل 3 أشهر استُقبلت اليوم من الأمن والجمارك”.

وأضاف “الكل يرحب بلا مجاملة ولا تكلف، و هي نفس الموظفة التي باشرت اجراءات خروجي المرة السابقة تقوم باجراءات دخولي اليوم.أنتم الصورة المشرقة والواجهة الامامية للسياحة في الجزائر”.

وفي 6 ماي 2022، أعلن الرحالة القطري خالد الجابر عن قيامه برحلة جديدة إلى الغرب الجزائري بعد جولته الاستكشافية الأولى التي قادته إلى الطاسيلي ناجر.

وأطلق الجابر عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” هاشتاغ “حوس الغرب الجزائري” حيث علق قائلا قادمون ان شاء الله للجزائر ومغامرة #حوس_الغرب_الجزائري.

كما عبر الرحالة عن حاجته الماسة إلى مصورين (فيديو/فوتوغرافي ) لمرافقته في الجولة السياحية.

الرحالة القطري يغادر الجزائر ويترك هذه الرسالة!

وفي 17 فيفري 2022، وجه الرحالة القطري، خالد الجابر، رسالة للجزائريين وهو يشد الرحال نحو بلده بعد نهاية جولته الاستكشافية التي دامت أزيد من أربعة أشهر.

وقال الجابر في تغريدة نشرها عبر حسابها على تويتر: “شكرا الجزائر الحبيبة على أجمل أربع أشهر ونصف في حياتي”.

وأضاف: “كل الشكر على من سهلوا خروجي اليوم كل الشكر لموظفة الجمارك التي ساهمت في تسهيل إجراء خروجي بالرغم المخالفة في التأخير، هذه هي أخلاق أهل الجزائر العالية”.

وضرب الجابر موعدا للجزائريين في لقاء قريب من خلال رحلتين استكشافيتين جديدتين تحملان اسم مسار الهضاب وبجوار المتوسط.

بالفيديو.. الرحالة القطري يكشف عن أجمل مكان في الجزائر

كشف الرحالة القطري، خالد الجابر عن أجمل مكان في الجزائر، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على تويتر مرفقا بأغنية للمرحوم الحاج الهاشمي قروابي.

ونشر الجابر، السبت 12 فيفري، فيديو يحوي أجمل الصور للجزائر العاصمة مع أغنية وحداني غريب وعلق: “أكثر مدينة مكثت بها غادرتها صباح الأمس، وسأشتاق لسحرها وناسها وأزقة قصبتها وحتى ازدحامها كل صباح. المتوسط دائما متميز في الجزائر العاصمة، عودة قريبة ان شاء الله”.

بالفيديو.. الرحالة القطري يتحدث عن مغامراته من الهقار إلى الطاسيلي ناجر

وتحدث الرحالة القطري، خالد الجابر، يوم 7 فيفري 2022 عن المغامرات التي عاشها خلال جولته الاستكشافية بالجزائر، خاصة تلك الممتدة من الهقار إلى الطاسيلي ناجر.

وقال الجابر في حوار مع التلفزيون الجزائري العمومي أن مغامراته الحقيقية بدأت من إليزي، وأن عنوان رحلته وقعه من منطقة الطاسيلي حينما وقف أمام الصخور، التي كانت تقول له حسبما ذكر: “طولت الغيبة انتظرناك منذ سنين”.

ووصف لحظة وصوله إلى الطاسيلي ناجر باللحظة الذهبية، أو العلاقة بينه وبين الصخور التي كانت في انتظاره من سبع سنوات.

وتحدث عن الطرق الوعرة التي اجتازها بالدراجة، ولفت إلى أن الجزائريين يجتازونها بأبسط الوسائل، ومؤكدا أن روح المغامرة ينبغي أن تكون في الرحالة وليس في الوسيلة التي يختارها.

وكشف بأنه وصل إلى منطقة إدلس وهو شبه فاقد للوعي ولا يعرف ما يقول للناس، واعترف بأنه كان فظا في إجاباته لأنه كان مرهقا، بسبب اللباس الذي يرتديه والذي يزن حوالي 80 كلغ.

بعد 3 أشهر من المغامرة.. هذا ما قاله الرحالة القطري في ختام جولته الاستكشافية بالجزائر!

وأنهى الرحالة القطري، خالد الجابر، رحلته الاستكشافية بالجزائر، بعد 3 أشهر كاملة من المغامرة والتشويق، جاب خلالها عدة مناطق.

وحظي الجابر، الاثنين 31 جانفي، بتكريم من وزير السياحة والصناعات التقليدية، ياسين حمادي، بمقر الوزارة، وبحضور سفير دولة قطر بالجزائر.

وقال الوزير إن ما يربط الجزائر وقطر علاقة أخوية، بدليل أن رحالة قطري يأتي إلى الجزائر لمدة ثلاثة أشهر ويقطع أزيد من 10 ألاف كيلومتر للتعريف بالقدرات السياحية.

وأضاف أن الصورة التي قدمها ستكون في القمة وفي المستوى العالي، معددا الإمكانيات السياحية التي تملكها الجزائر، نظرا لشساعتها والتنوع البيئي والمقومات والتاريخ.

من جانبه قال السفير القطري بالجزائر، أن رحلة خالد الجابر حققت أهدافها، بما أن ولي العهد القطري كان من المتابعين للرحلة علاوة على الصدى الإعلامي الذي حققته على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاب الرحالة القطري لمدة 3 أشهر ونصف، أزيد من 36 ولاية، وكانت آخر محطاته صعود الطاسيلي التي اعتبرها مرحلة مهمة في تاريخ رحلاته الاستكشافية.

وقال في تصريحات صحفية: إن رحلة الصعود إلى الطاسيلي هي ثاني أطول رحلة في سجل المغامرات التي قام بها في 84 بلدا.

وأضاف بأن الجزائر هي الأكثر تميزا لأنها بلد واحدة، في حين قام سابقا برحلة لمدة 5 أشهر لكن جاب خلالها 15 بلدا.

وأكد الجابر بأن رحلته في الجزائر كانت عبارة عن تعاون ووجد نفسه عضوا في فريق ينهض بالسياحة.

وكشف الجابر أن أكثر الولايات التي أعجب بجمالها الطبيعي هي سكيكدة ،جيجل، والقالة، أما من حيث روح التاريخ فهي قسنطينة.

عن حفاوة الاستقبال وجمال الموسيقى فراقت له أدرار، وللمهتمين بالسياحة الدينية فتيميون، والطبيعة تمنراست وإليزي، أما أشهى طبق تذوقه فهو الزفيطي البوسعادي، حسب تصريحاته.

يذكر ان الرحالة القطري، خالد الجابر حل بالجزائر ، الخميس 30 سبتمبر، للقيام برحلة عبر التراب الوطني باستخدام دراجته النارية ترويجا للسياحة.

من تمنراست إلى العاصمة.. الوفد السياحي الروسي ينبهر بجمال الجزائر

انبهر الوفد السياحي الروسي بجمال الجزائر، بعد رحلة قادته، شهر أكتوبر 2021، عبر مسار مميز امتد من الأهقار إلى الطاسيلي ناجر، فالعاصمة.

وتخللت الرحلة أجواء رائعة نظرا لما تتوفر عليه الجزائر من مناظر آسرة وطبيعة عذراء ساحرة، بحسب الأصداء المنقولة.

وعبر سياح روس عن إعجابهم بالصحراء الجزائرية وعادات وتقاليد سكانها، كما أكدوا بأنهم سينقلون صورة إيجابية عن هذه الرحلة المميزة.

وشدت الرسومات الصخرية الأنظار بجمالها وبعدها الثقافي الذي يضرب في عمق التاريخ، كون المنطقة أكبر متحف لذلك النوع البدائي من التعابير في كل الكرة الأرضية.

بالصور.. افتتاح موسم السياحة الصحراوية بلقاء بين الوزير وسواح روس

ووصل، السبت 23 أكتوبر، الوفد السياحي الروسي، إلى ولاية تمنراست بالتزامن مع زيارة وزير السياحة ياسين حمادي، الذي أعطى إشارة انطلاق موسم السياحة الصحراوية.

وقام الوزير قام بتحية بعض أعضاء الوفد من المتعاملين السياحيين وأصحاب وكالات السفر وتمنى لهم اقامة طيبة في تمنراست والتوفيق في برنامجهم المسطر مع المتعاملين السياحيين الجزائريين.

وحسب الوزارة، بعد تعرفه على مختلف العروض الموجهة للسياح المقبلين على منطقة الاهقار ، أكد على خصوصية واستثنائية موسم السياحة الصحراوية لهذه السنة بعد تحسن الوضعية الوبائية بالجزائر بالاضافة الى إستئناف الرحلات الجوية.

وأوصى الوزير، المتعاملين السياحيين و اصحاب الوكالات السياحية بضرورة طرح عروض تنافسية واستقطاب اكبر قدر من السياح المحليين لاكتشاف كنوز بلادهم السياحية مع التركيز على الرفع من مستوى الخدمات والانشطة الموجهة لهم.

بعد الرحالة القطري.. الروس يروجون للسياحة الجزائرية

ويوم 15 أكتوبر 2021، حلّ وفد روسي بالجزائر من أجل البدء برحلة استكشافية نظمتها وكالات أسفار بولايات الجنوب، بهدف الترويج للسياحة الجزائرية.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية فإن الوفد الروسي مكون من وكالات سياحية ووسائل إعلام متخصصة.

الرحلة تبدأ الجمعة 15 أكتوبر وتستمر لغاية السبت 23 أكتوبر، وستكون خاصة بولايتي تمنراست وجانت، لتنشيط السياحة وجلب السياح الروس.

وأضاف بيان الوزارة أن هذه الرحلة تندرج في إطار “تعزيز مكانة الجزائر في السوق السياحية العالمية والروسية على وجه الخصوص كمرحلة أولى”.

خلال الرحلة سيتم “التعريف بالمقومات السياحية الصحراوية التي تؤهّل الجزائر لاحتلال مركز الصدارة في مجال الصناعة السياحية وتجعلها قطبًا متميز لما توفّر للزائر من منتوجٍ سياحي فريد من نوعه”.

وستشمل برنامجًا يتمحور حول “زيارة أهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهقار والطاسيلي مع تسليط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء بالمنطقة وذلك في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية والاحترازية” ضد فيروس كورونا.

بالصور.. رحالة قطري يجوب التراب الجزائري ترويجا للسياحة

وكان الرحّالة القطري خالد الجابر قد حل بالجزائر ، الخميس 30 سبتمبر، للقيام برحلة عبر التراب الوطني باستخدام دراجته النارية ترويجا للسياحة.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية فإن المؤثر والرحالة خالد الجابر يعتزم القيام برحلة عبر التراب الوطني في إطار الترويج للوجهة السياحية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الرحالة القطري قرر أن يجوب التراب الوطني الجزائري باستخدام دراجته النارية في رحلة أسماها “الصعود الى الطاسيلي”.

الرحلة تستغرق حسب ذات المصدر ثلاثة أشهر، يزور خلالها 30ولاية هي: الجزائر العاصمة، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، وادي سوف، تقرت، غرداية، ورقلة، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، عين صالح، تيميمون، أدرار، بني عباس، بشار، النعامة، تلمسان، وهران، معسكر، الشلف و تيبازة.