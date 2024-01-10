الرحلة انطلقت… واللاعبون يراهنون للعودة باللقب القاري

"الخضر" يؤكدون برباعية أمام بورندي في ثاني اختبار ودي

تمكّن المنتخب الوطني من تحقيق فوز معنوي خلال المواجهة الودية التي جمعته بمنتخب بورندي برباعية نظيفة، أين تداول على تسجيل أهداف المباراة التي جرت بملعب “كيغي” بمدينة لومي الطوغولية كل من بغداد بونجاح ورياض محرز وإسلام سليماني والمتألق محمد أمين عمورة، بعد الفوز المحقق بثلاثية خلال اللقاء الأول أمام المنتخب الطوغولي بثلاثية كاملة.

وانتهت المرحلة التحضيرية لـ”الخضر” قبل “الكان”، وانطلقت أجواء الجد تحسبا للقاء أنغولا يوم 15 جانفي المقبل، في رحلة جديدة نحو استعادة المجد القاري، ومحو نكسة الكاميرون التي خرج فيها الخضر من الدور الأول، رغم الترشيحات الكبيرة للمنتخب الوطني في تلك الفترة، بالنظر للمشوار التاريخي دون هزيمة قبل “كان” 2021.

واتضحت التشكيلة الأساسية بشكل كبير للمنتخب الوطني عقب اللقاءات الأخيرة، حيث ستكون حراسة المرمى للمتألق ماندريا، الذي سيكون حامي عرين “الخضر” في المحفل الإفريقي، في حين لن يشهد خط الدفاع أي تغيرات، بتواجد الرباعي عطال، ماندي، بن سبعيني وآيت نوري على الجهة اليسرى، ليبقى التساؤل الوحيد حول وسط الميدان الذي سيستهل المنافسة أمام أنغولا، رغم أن الترشيحات تصب في مصلحة نبيل بن طالب على حساب زروقي، بالإضافة إلى إسماعيل بن ناصر الذي استعاد مستواه ويعتبر القلب النابض في الخضر ليبقى الجميع ينتظر المفاضلة بين فارس شايبي وسفيان فغولي، رغم أن الأفضلية تصب في مصلحة نجم فرانكفورت الألماني، دون نسيان حسام عوار، الذي استعاد عافيته وأصبح جاهزا لـ”الكان”.

أما في هجوم “الخضر”، فيبدو أن جمال بلماضي قد يرجح كفة الثلاثي الذي قاد الخضر للتتويج بنسخة مصر 2019، خاصة بعد الأصداء القادمة من معسكر “الخضر”، عن المستوى المميز ليوسف بلايلي وبغداد بونجاح في اللقاء الأخير أمام البورندي، والتفاهم الكبير بين الثلاثي بقيادة رياض محرز، الذي سيقود هجومات “الخضر”، وهو الأمر الذي سيكون سلاحا للناخب الوطني لاستغلال التجانس بين الثلاثي، لكن القرار سيكون في لقاء أنغولا الذي قد تشهد تواجد لاعبين آخرين، على حسب مستوى المنافس، في ظل تواجد لاعبين بقيمة آدم وناس وعمورة وإسلام سليماني، وهو ماسيعود بالإيجاب على جمال بتواجد لاعبين في أعلى فورمة.

بلماضي: “راض جدا عن اللاعبين.. وسعيد بتطبيق أفكاري كاملة”

أبدى الناخب الوطني، جمال بلماضي، رضاه بعد الفوز برباعية أمام منتخب البورندي، مؤكدا جاهزية الخضر لكأس أمم إفريقيا.

وقال جمال بلماضي في تصريحات صحفية عقب المباراة: “الحمد لله، صنعنا عدد من الفرصة ولعبنا بأريحية نوعا ما، باختصار سيطرنا على المباراة والامتحان”.

وعن مدى تطبيقه للأفكار قال: “كنا نعاني بعض الشيء سابقا، في صناعة الفرص لكن دون أهداف لكن اليوم حققنا الأهم، أنا سعيد بتطبيق اللاعبين كل للخطط التي صنعتها، المباراة كانت ذات فائدة صراحة خاصة وأن الخصم لعب بخمسة مدافعين”.

وقال: “لعبنا وسط ظروف حسنة، عملنا جيدا كما اجتهدنا كثيرا، في الظروف المناخية الإفريقية، كان يجب علينا العمل في مثل هذه الظروف أمام منتخبات معتادة بهده الأمور”.

وفي حديثه عن مردود العائد بلايلي، قال الناخب الوطني: “بلايلي أبان عن أمور جميلة في مباراة البورندي، ويسعى للتأكيد بشكل أكبر نفس الشيء بالنسبة لبغداد بونجاح، عمورة، للأسف، سنفتقده في أول مباراة بسبب العقوبة، أعجبني أدم وناس وسليماني كذلك، وخاصة التنسيق الذي حصل بين بونجاح محرز وبلايلي”.

وختم بلماضي: “قمت بتغييرات عديدة، سنركّز كذلك على الجانب الدفاعي، وسنلعب كان كوت ديفوار مثل بقية المسابقات الأخرى، ونتوكلو على الله، وعلى الأنصار أن يدعمونا ويساندونا، خلال كوت ديفوار، أعلم أنهم سيكونون بقوة، وإن شاء الله خير”.

حسام عوار: “تعودنا على الأجواء وجاهزون بدنيا وفنيا للمغامرة”

أكد مهاجم الخضر حسام عوار عن جاهزيته مع “الخضر” للتألق في كأس أمم إفريقيا التي ستجري في كوت ديفوار، وتقديم أفضل ما يمكن من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في العرس الإفريقي.

وقال حسام عوار في تصريح لوسائل الإعلام عقب مواجهة البورندي: “قمنا بأشياء جميلة، صححنا عددا من الأخطاء وكنا جيدين في الجانب الهجومي، عانينا بعض الشيء من الرطوبة والظروف المناخية لكن الأمر جميل للاعتياد على أجواء كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار”.

كما أضاف لاعب روما الإيطالي: “سنتفادى الأمور الصعبة في “الكان” بعدما أخذنا تجربة جيّدة في التربص، حيث نعمل بهدوء ونقوم بعمل جيّد، جاهزون لكأس أمم إفريقيا، خاصة وأننا محضرين جيّدا من الجانب النفسي لهذه الطبعة”.

المنتخب الوطني يحط الرحال ببواكي ويدخل رسميا أجواء “الكان”

غادر وفد المنتخب الوطني، صبيحة أمس الأربعاء، مقر إقامته بالعاصمة لومي الطوغولية، بعد تربص دام حوالي عشرة أيام، تحضيرا لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، تخلله لقاءان وديان أمام كل من منتخب الطوغو وانتهى بثلاثية، وأمام منتخب البورندي الذي انتهى برباعية كاملة.

ونشرت “الفاف”، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية عبر “الفايس بوك”، صورة لرحلة أشبال جمال بلماضي نحو كوت ديفوار، كما تقدّمت بالشكر لكل طاقم وعمال فندق الذي أقام فيه المنتخب الوطني بمدينة لومي الطوغولية.

يذكر أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بقيادة وليد صادي، وضعت زملاء محرز في أفضل الظروف، حيث سيكون “الخضر” المنتخب الوحيد الذي سيقيم في فندق خاص، وبعيدا عن القرية الإفريقية التي وضعتها السلطات الإيفوارية تحت تصرف المنتخبات المشاركة في الكان، وهو ما سيجعل جمال بلماضي يعمل في هدوء، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في “الكان”.