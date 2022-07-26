الرد على حملات سرقة المغاربة.. وخيمة أولاد نايل ضيف شرف

مهرجان الزي التقليدي يحتفي بالتراث في طبعته الخامسة

يحتضن قصر الثقافة وقصر الرياس بالعاصمة فعاليات الطبعة الخامسة من مهرجان الزي التقليدي الذي تأتي طبعته هذا العام تحت شعار “أزياء صامدة لأجيال خالدة” تزامنا والاحتفال بستينية الاستقلال.

ويشمل برنامج التظاهرة التي تمتد حتى الثلاثاء المقبل جملة من النشاطات التي تجمع بين الجانب الأكاديمي التاريخي وبين المعارض.

وأوضحت محافظة المهرجان فايزة رياش الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدتها بحصن 23 أن المهرجان اختار هذه السنة التركيز على الأزياء التي كان لها دور خلال مقاومة الاستعمار الفرنسي على غرار القشابية، البرنوس، الملاية، الملحفة، وأضافت ان التظاهرة تأتي في سياق استمرار الاحتفاء بالتراث الجزائري والدفاع عنه في وجه الحملات المتواصلة لسرقته ونسبته لغير أهله.

70 عارضا و30 ولاية وجمال سليمان ضيف الاختتام

وفي سياق الدفاع عن هوية التراث الجزائري، خصصت التظاهرة جانبا مهما للشق الأكاديمي، حيث يحتضن قصر الثقافة الأحد القادم فعاليات الملتقى الأول حول أشكال المقاومة في اللباس التقليدي الجزائري بين الذاكرة والحضارة، إضافة إلى مائدة مستديرة حول تراث أولاد نايل بقصر الرياس وهذا في سياق استضافة أولاد نايل كضيف شرف الطبعة، هذا إضافة إلى مائدة مستديرة حول التراث الملبسي وسبل الحفاظ عليه في وجه الحملات المغرضة وهذا يوم الثلاثاء بقصر الرياس.

وأوضحت محافظة المهرجان خلال ردها على أسئلة الإعلاميين أن التظاهرة ستعرف أيضا عرض أعمال سينمائية روجت للزي التقليدي الجزائري، خاصة خلال الثورة على غرار فيلم بوعمامة.

في جانب المعارض، سيكون مركز الثقافة والفنون بقصر الرياس مركزا لاحتضان ثمانية أجنحة تستمر إلى غاية نوفمبر المقبل وتشمل الجناح الأكاديمي وجناح العارضين على خطي الأجداد وجناح الفنانين التشكيليين بعنوان اللباس التقليدي بعيون الفنانين وجناح لخيمة أولاد نايل بكل تقاليدها وورشة للنسيج يستعرض خطوات إعداد اللباس “الرقام” وفضاء المطالعة لعرض الكتب التي لها علاقة بالمجال وفضاء خاص بالأطفال.

وسيعرف حفل اختتام الحدث الذي يجمع 70 عارضا و30 ولاية عروضا لأزياء تقليدية وحفلة فنية من إحياء نادية قرفي التي لها أعمال تتعلق بالتراث وحضور مصممين على غرار محاسن حزر الله التي تخصصت في اللباس التقليدي وأميرة تفريج التي ستقدم عرضا للباس تيدكلت “الجوالي”. وسيعرف حفل الاختتام أيضا تكريم بعض الأسماء الإعلامية التي اشتغلت على مجال التراث وخاصة اللباس على غرار نوال قاضي وفاطمة الزهراء من الإذاعة الوطنية، وسيكون حضور بعض الأسماء العربية مفاجأة الحدث على غرار البحيري وجمال سليمان.