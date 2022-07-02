الرسام شمس الدين بلعربي من مهرجان عين تادلس إلى هوليود

كرّم الفنان محمد حزيم بجدارية في شوارع وهران

اختار الرسام ومصمم الأفيشات الفنان شمس الدين بلعربي تكريم كل من الفنان الراحل محمد حزيم والصحفي عبد القادر لعرايش على طريقته الخاصة، حيث رسم جدارية على أسوار دار الثقافة لوهران تحمل صورة الفنان والصحفي.

وقال شمس الدين بلعربي إنه اختار تكريم هذين الشخصين على هامش الألعاب المتوسطية التي تجري وقائعها في عاصمة الغرب الجزائر لأن هذين الشخصين كانا يتمنيان حضور التظاهرة ولكن القدر كان أسرع وغيبهما.

المناسبة كانت أيضا فرصة للقاء شمس الدين والحديث عن موهبته التي اكتشفها مبكرا في سنوات دراسته الأولى ونظرا لظروفه لم يتمكن من مواصلة مشواره المدرسي لكنه لم يفقد الإيمان بالرسم حيث واصل تكوينه بعصامية

منحت له أول فرصة منحت له في تصميم الأفيش والملصق في سنة 2006 حيث أسندت له مهمة تصميم ملصق مهرجان الشيخ الجيلالي عين تادلس فكانت بداية الانطلاق في تدعيم مشواره خاصة عندما راسل بعض شركات الإنتاج في هوليود وجاءه الرد من طرف الممثل محمد قيسي الذي تبناه فنيا ومنح لاحقا الفرصة لشمس الدين ليشارك في تصميم أفيشات لأحداث ومناسبات لجون كلود فوندامام بعد لقاء جمعه بمدير أعمال فوندام عن طريق الممثل محمد قيسي.

وكشف شمس الدين بلعربي أن تعامله معه هوليود قاده للتعرف عن عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والذي كان من قراء مجلة مؤثرون الأمريكية والتي صنفت شمس الدن سنة 2020 في قائمة المؤثرين للسنة ذاتها وكشف شمس الدين أن لقاء جمعه مع أخ الرئيس الأمريكي في سفارة كينيا بالمغرب وأخبره أنه يترقب التحضير لفيلم سيتناول مسيرته ويرجو أن يكون تصويره.

قال شمس الدين بالعربي إن أعماله عرضت في مهرجان كان السيتنائي كما عرضت في الأوسكار وسيزار كما تم إدراج اسمه في القاموس العالمي للسينما العالمية.