الرضاعة الطبيعية أصبحت طارئا صحيا واقتصاديا في الجزائر

دعا مؤسسات العمل إلى تخصيص أماكن لها.. كواش لـ"الشروق":

أكد الطبيب المختص في الصحة العمومية، محمد كواش، أن النساء المرضعات يحتجن إلى رعاية نفسية، ومعاملة طيبة، في هذه المرحلة، فالاستجابة الهرمونية لإفراز الحليب تكون بناء على الحالة النفسية والعاطفية، وقال إن المرأة اليوم، لا تعيش في الوسط العائلي، فعندما تلد تجد نفسها خارج الرعاية العاطفية والنفسية، مما يعطل عملية إفراز الحليب من ثديها، لأن الرضاعة، بحسبه، عملية نفسية عاطفية انفعالية.

وتأسف لعدم تخصيص فضاءات وأماكن في الكثير من مؤسسات وشركات العمل، للمرأة المرضعة العاملة، مشيرا إلى أن الكثير من الدول المتقدمة أصبحت تشجع الرضاعة الطبيعية، بعد أن أدركت أنها تقلل من الأمراض عند المرأة والطفل، وتبني أجيالا قوية، إضافة إلى أن لها فائدة اقتصادية في ظل غلاء الحليب البديل.

وأكد كواش أن احتفال المنظمة العالمية للصحة بأسبوع الرضاعة الطبيعية، لما لهذه الأخيرة من أبعاد صحية ونفسية للطفل والمرأة والفوائد الاقتصادية والاجتماعية للدول، حيث أثبتت الدراسات أن نصف مليون امرأة في العالم ليست لديها توقيت ولا فضاءات وأماكن لإرضاع أطفالهن، وهو ما أدى إلى وجود شريحة كبيرة من الطفولة ضعيفة المناعة وتحمل نوبات اضطرابات الذكاء ولديها علاقات سيئة مع الأمهات.

ويرى طبيب الصحة العمومية، محمد كواش، بأن المرأة الجزائرية اليوم باتت تفتقر للرعاية النفسية والوقت الكافي لإرضاء الطفل، مشيرا أنه دول الخليج العربي، يوجد مكاتب خاصة يمكن للأمهات إرضاع أبنائهن بكل أريحية.

وقال إن الوضع الصحي للمرأة والطفل يستدعي إعادة الاهتمام لحملات التشجيع على الرضاعة الطبيعية، لما لها من تعزيز العلاقة النفسية بين الرضيع وإلام نتيجة التواصل الجسمي، ومن فوائد تعود الطفل من خلال تقوية مناعته حيث إن حليب الأم لا يمكن أن يعوضه الحليب الاصطناعي، ودعا إلى تكوين الفتيات المقبلات على الزواج، في مجال الرضاعة الصحيحة، التي تعتمد على الجلوس الصحيح، والرضاع عند حاجة الطفل وليس من خلال تحديد التوقيت، مع إلزام مؤسسات العمل بمنح المرأة العامة ساعة للرضاعة، إلى جانب فترة الأمومة.

وأكد محمد كواش أن الكثير من النساء الجزائريات يعشن حالة اكتئاب في فترة الولادة، وبعضهن يتعرضن لهلوسة ما بعد الولادة، حيث الرضاعة الطبيعية بحسبه، تفيد في التخلص من مثل هذه الأمراض النفسية، إلى جانب أنها تحمي بنسبة 40 بالمائة من الإصابة بالسكري لأنها تخلص المرأة من الوزن الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل.

وتفيد الرضاعة الطبيعية بحسب كواش، في حماية المرأة من عدة أمراض عضوية كسرطان الثدي والمبايض، وهشاشة العظام، كما تحميها من الحمل لمدة سنتين أو أكثر دون تناول حبوب منع الحمل.

للإشارة، فإن المنظمة العالمية للصحة احتفلت بالأسبوع العالمي للرضاعة ما بين 1 أوت إلى غاية 7 أوت الجاري.