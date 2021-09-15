الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة في المساء تهدد صحة المصطافين

رئيس جمعية أخصائيي أمراض الأنف والأذن والحنجرة البروفسور عبد الحميد عباد:

حذر البروفسور عبد الحميد عباد، رئيس الجمعية الوطنية لأخصائيي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، من السباحة في الشواطئ بعد السابعة مساء، وقال إن المرحلة تشهد حالة رطوبة وانخفاض في درجات الحرارة بعد غروب الشمس، وهذا قد يعرض المصطاف إلى حساسية مفرطة ونزلات برد خاصة مع المرحلة التي لا يزال فيها فيروس كورونا يسجل إصابات وسط الجزائريين.

ويرى البروفسور عباد بأن أحسن السباحة في شهر سبتمبر هي التي تكون صباحا ابتداء من السادسة، إلى غاية السابعة مساء، على ألا يتعرض المصطاف إلى أشعة الشمس وقت الذروة، موضحا أن مياه البحر والسباحة تفيد في تنفس الرئتين وتزود الجسم بفيتامين “دي”، ولكن بعد المغرب يمكن أن يتعرض الشخص الذي يقبل على السباحة في الشواطئ إلى حالة برد، تؤدي إلى حساسية مفرطة، وزكام يمهد للإصابة بفيروس كورونا، ويكون مرضى الربو والحساسية الرئوية أكثر المعرضين للخطر.

كما حذر من ثعابين البحر السامة التي تسمى “ميران”، حيث تكثر بحسبه على الشواطئ في شهر سبتمبر، وتتسبب في تسممات للمصطافين، إلى جانب قناديل البحر “ميديس”.