الرقابة القضائية لرئيس بلدية بوهران ونائبه بشبهة التلاعب بالمحلات

فيما أجلت المحكمة قضية تحويل البنزين المحجوز

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح ببلدية واد تليلات، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى الكبير “س.م” ونائبه تحت الرقابة القضائية لمتابعتهما في جنح سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة، ومخالفة القوانين المنصوص عليها في منح محلات تجارية بالسوق المغطاة بذات البلدية.

تحريك ملف قضية الحال، يعود إلى فترة تسيير زمام شؤون الولاية من طرف الوالي السابق سعيد سعيود، قبل ترقيته إلى منصب وزير، حيث بناء على شكاوى مواطنين، أمر “الوالي” سعيود بفتح تحقيق، فيما أسند لرئيس البلدية ونائبه من تجاوزات.

حيث تبين بأن “المير” لم يعلن على المزايدة المتعلقة بـ32 محلا تجاريا مثلما ينص عليه قانون الصفقات، كما أنه لم يقم بالمداولة، ليكتفي بتدوين أسماء أشخاص ليست لهم أي علاقة بالسوق الذي لم يسلم بعد في قائمة المستفيدين.

التحقيق في القضية انتهى باستدعاء الأطراف إلى محكمة واد تليلات، لسماعهما، من قبل قاضي التحقيق، حيث تواصل التحقيق لساعات متأخرة، وحاول الماثلان إنكار ما نسب إليهما من أفعال بالرغم من مواجهتهما بالأدلة، ليصدر القاضي أمرا بوضعهما تحت الرقابة القضائية إلى غاية نهاية التحقيق.

وكانت محكمة الجنح بعين الترك في وهران أجلت مؤخرا الفصل في ملف 3 منتخبين من بلدية المرسى الكبير ويتعلق الأمر بكل من نائب لرئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس اللجنة المالية بالمجلس، وعضو بالمجلس، وجهت لهم تهم السرقة والإهمال المؤدي إلى سرقة محجوزات، وهي الوقائع التي تتعلق بسرقة كميات من البنزين كانت بالحظيرة البلدية.

الحادثة حققت فيها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، على إثر معلومات مؤكدة، تبين تورط المشتبه فيهم في سرقة البنزين من حظيرة البلدية، وللإشارة أن البنزين تم مصادرته من قوارب الحراقة التي تم توقيفها وإحباط محاولات أصحابه الإبحار صوب الضفة المقابلة، على مستوى الكورنيش الوهراني، من لدن مصالح الدرك الوطني، ليتم إيداع دلاء البنزين المحجوز في حظيرة بلدية المرسى الكبير.

ومواصلة للتحريات، اتضح بأن المتورطين استولوا على حوالي 30 دلوا سعة 20 لترا، ليتم السماع إلى أقوالهم من طرف عناصر الضبطية، التي واجهتهم بالأدلة التي أقدموا على إنكارها، ليتم تحويل الملف على وكيل الجمهورية الذي بدوره أحاله على هيئة المحكمة، التي قررت تأجيل الفصل فيه إلى غاية منتصف الشهر المقبل.