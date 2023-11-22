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رياضة

الرقصة الأخيرة”.. مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو

عمر سلامي
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الرقصة الأخيرة”.. مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو
ح.م
رونالدو وميسي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سيلتقيان خلال مباراة فريقيهما إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي في كأس الرياض.
وتقام منافسات كأس موسم الرياض في الأسبوع الأول من فيفري 2024، بمشاركة نادي ميامي والنصر ونادي الهلال .

وسيلتقي الثنائي للمرة الأخيرة، في هذه المباراة التي ستقام تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”.

وسبق لميسي، أن واجه رونالدو في مباراة ودية جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر في جانفي الماضي.

وكان موسم الرياض قد أعلن اتفاقه مع النادي الأمريكي على مشاركة الفريق في البطولة الودية رفقة النصر والهلال، إلا أن إنتر ميامي فاجأ الجميع بإصدار بيان مساء الثلاثاء، نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية.

وقام نادي إنتر ميامي بعد ذلك بساعات قليلة، بحذف البيان الذي نشره على موقعه الرسمي.

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