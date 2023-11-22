الرقصة الأخيرة”.. مواجهة جديدة بين ميسي ورونالدو

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، سيلتقيان خلال مباراة فريقيهما إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي في كأس الرياض.

وتقام منافسات كأس موسم الرياض في الأسبوع الأول من فيفري 2024، بمشاركة نادي ميامي والنصر ونادي الهلال .

وسيلتقي الثنائي للمرة الأخيرة، في هذه المباراة التي ستقام تحت عنوان “الرقصة الأخيرة”.

The Last Dance

مباراة تاريخية تجمع أساطير كرة القدم رونالدو و ميسي نادي انتر ميامي يلعب ضد نادي النصر في بطولة كأس موسم الرياض… ⚽❤️🇸🇦 في المملكة ارينا 📌 Feb 2024 It’s the last dance of football greatness! 🏆

Ronaldo vs Messi clash on the pitch. Watch Inter Miami FC… pic.twitter.com/3aHtVGtFQI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 21, 2023

وسبق لميسي، أن واجه رونالدو في مباراة ودية جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر في جانفي الماضي.

وكان موسم الرياض قد أعلن اتفاقه مع النادي الأمريكي على مشاركة الفريق في البطولة الودية رفقة النصر والهلال، إلا أن إنتر ميامي فاجأ الجميع بإصدار بيان مساء الثلاثاء، نفى فيه وجود أي اتفاق بشأن خوض البطولة الودية.

وقام نادي إنتر ميامي بعد ذلك بساعات قليلة، بحذف البيان الذي نشره على موقعه الرسمي.