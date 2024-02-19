الرقمنة الشاملة ستكرس الشفافية وتعزز الاقتصاد

ثمنوا قرارات رئيس الجمهورية.. خبراء:

ثمن خبراء وفاعلون في مجال التحول الرقمي، الاثنين، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتسريع الرقمنة الشاملة لكل القطاعات، مؤكدين على ضرورة انخراط الجميع لتحقيق هذا التوجه.

وعلى هامش مشاركته في الملتقى الدولي حول “السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة”، أكد الخبير في تكنولوجيات الاعلام والاتصال ومدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات المتقدمة، البروفسور رياحلة محمد أمين، أن التحول الرقمي “سيمكن الجزائر من امتلاك نظرة دقيقة وشاملة على مختلف القطاعات، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حديثه عن الشفافية وتسريع وتيرة المشاريع وغيرها”. وأضاف، “أن تحقيق التحول الرقمي سيسمح بتكريس الشفافية من جهة وربح الوقت وكذا اقتصاد الأموال من جهة اخرى”.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لفت إلى أنه “تم تطوير حوالي 60 برنامجا لرقمنة القطاع مكن من تجسيد رؤية واضحة وتحقيق الأهداف المرجوة من بينها ترشيد النفقات وتحسين المستوى”.

وأكد بالمناسبة، أن معدل ما تم رقمنته على مستوى كل القطاعات يؤكد أن الجزائر “قطعت أشواطا هامة في هذا المجال، بوجود المؤهلات البشرية والإمكانات المادية”، منوها بـ”قدرات المهندسين الجزائريين في البرمجة والتي ستسمح باستعمال المعلومات المخزنة إلكترونيا لتحقيق السيادة الرقمية وتعزيز الاقتصاد”.

وفي ذات الصدد، اعتبر الخبير اسماعيل سعيدية أن الرقمنة الشاملة أصبحت ضرورة وليست خيارا، منوها بقرارات رئيس الجمهورية، التي تعكس حرص السلطات العليا على إحداث قفزة هامة في هذا المجال بما يتماشى وتوجه الجزائر الجديدة. كما أبرز وجود البنية التحتية ومراكز البيانات والألياف البصرية وغيرها من الوسائل التي تمكن الجزائر من تحقيق أهدافها وقد تتعدى احتياجاتها. وبعد أن أشاد بـ”التطور الذي حققته بعض القطاعات في مجال الرقمنة على غرار الداخلية، التعليم العالي والعدل”، دعا إلى العمل على “تغيير الذهنيات وتوعية بعض المسؤولين بأهمية الاندماج مع التوجه الجديد”.

من جهته، أشاد مسؤول العلاقات العامة والحكومية بشركة “هواوي” الجزائر، عادل حاجي، الذي ستتكفل شركته بإنشاء “مركز تخزين المعلومات” لصالح المحافظة السامية للرقمنة، بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بـ”تسريع الرقمنة الشاملة لجميع القطاعات في الجزائر”.

يذكر أن رئيس الجمهورية، شدد، الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات. كما أعطى تعليمات بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات، وأمر المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة يتعلق بالتعاقد مع شركة هواوي لإنشاء مركز تخزين المعلومات.