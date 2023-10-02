الرقمنة لفحص الحاويات بالموانئ بداية من هذا الثلاثاء

تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد

تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، يتم الشروع، بداية من هذا الثلاثاء، في اعتماد المنصة الرقمية فقط لجدولة فحص الحاويات بالموانئ الجزائرية.

وحسب إعلان موجّه للزبائن من طرف مجمّع الخدمات المينائية، المنضوي تحت وصاية وزارة النقل، والموقّع من طرف المدير العام بالنيابة، رابح بسكري، يُعلم الزبائن أنه ابتداء من 3 أكتوبر، ستدخل حيّز التنفيذ إجراءات جديدة تخص جدولة تفحّص الحاويات، وذلك تطبيقا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، بحيث أنه ابتداء من الثلاثاء، لا يُسمح ببرمجة فحص الحاويات إلا عن طريق المنصّة الرقمية “أ ب س س”.

ودعت كل الزبائن غير المسجّلين في المنصة الرقمية إلى الإسراع في تسجيل أنفسهم، مؤكدة أن المديرية العامة لميناء الجزائر وكذا مديرية الحاويات، تضع تحت تصرفهم كل الوسائل البشرية والمادية لإجراء عمليات التسجيل.

وكان مجمع الخدمات المينائية “سيربور” قد أطلق، نهاية السنة الماضية، منصة رقمية متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية، تم تحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ.

وتتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين، بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن، وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك.

وستوفر هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا على 24 و7 أيام على 7 أيام.